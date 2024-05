Décès du journaliste Abdessadaq Benissa

Abdessadaq Benissa, l'un des journalistes fondateurs de Medi1 Radio, est décédé, dimanche à Tanger, à l'âge de 63 ans, des suites d'une longue maladie.



C'est une immense perte pour la famille des médias qui a perdu l'une des voix emblématiques, qui a marqué l'histoire de la radio marocaine avec son style distinct de narration d'histoire policière.



"Le monde des médias est en deuil suite au décès du célèbre journaliste Abdessadaq Benissa, l'un des vétérans de la Radio Méditerranée internationale, qui a marqué l'histoire des médias marocains et arabes", a souligné Medi1 Radio.

Le défunt, qui a rejoint Medi1 Radio en 1981, à l'âge de vingt ans, est devenu une icône de la radio au Maroc, grâce à son style captivant et son talent narratif indéniable.



Pendant 42 ans, il a supervisé la préparation et la diffusion des journaux d'information, avant de gravir les échelons jusqu'à occuper le poste de rédacteur en chef central. Il a également supervisé le lancement de plusieurs programmes radio narratifs, qui ont connu un grand succès auprès des auditeurs, notamment "Lahadat mina tarikh" (des moments de l'histoire), "Milafat boulissia" (dossiers policiers), "Hariboun" (fugitifs), ou encore "Wojouh mina dil" (figures de l'ombre).