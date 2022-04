Décès du dessinateur japonais Fujiko A. Fujio

Fujiko A. Fujio, un dessinateur japonais populaire connu pour ses séries manga à succès, notamment "Ninja Hattori-kun" et "Le vendeur qui rit", est décédé à l'âge de 88 ans à son domicile près de Tokyo, a annoncé la police jeudi.



Le dessinateur était également connu pour des œuvres telles que "Kaibutsu-kun" (L'enfant-monstre), qui a également été transformé en série animée, disponible dans certains pays étrangers.



"The Laughing Salesman" est diffusé sur le géant du streaming vidéo Netflix. Fils aîné du supérieur d'un temple bouddhique dans le département de Toyama (centre du Japon) né en 1934, il grandit dans ce lieu religieux jusqu'au décès de son père, alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années.



Fujiko A. Fujio a travaillé avec son ami d’enfance Fujiko F Fujio (Hiroshi Fujimoto), décédé en 1996, à la création de la célèbre série de manga et de dessin animé mettant en scène le chat robot venu du futur, Doraemon.



Tous deux originaires de la préfecture de Toyama au centre du Japon, le tandem de dessinateurs se rencontre à l’école primaire. Après avoir terminé leurs études, ils s’installent à Tokyo dès 1954 et adoptent l’identité commune de Fujiko Fujio. Leur partenariat prendra fin en 1987.