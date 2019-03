Décès de l'acteur marocain Aziz Maouhoub à l'âge de 81 ans

L’acteur marocain Abdelaziz Boualil connu sous le nom de "Aziz Maouhoub" est décédé, dimanche en début d’après midi, dans une clinique à Rabat, à l'âge de 81 ans, des suites d’une maladie, apprend-on auprès de sa famille. Le défunt, considéré comme l'une des icônes du cinéma et de la télévision au Maroc, est né à Marrakech le 2 mars 1939. Il est lauréat de l'Ecole des acteurs et du théâtre en 1962. Feu Aziz Maouhoub, qui a contribué à la création du Syndicat national des professionnels du théâtre, a participé à plusieurs œuvres notamment la série " Chajart zawiya" (2003) et "Khat rajâa" (2005), en plus de plusieurs pièces de théâtre. En 2015, il a été décoré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Wissam Al Moukafaa Al Watania de 2ème classe (Commandeur). Les obsèques du défunt auront lieu lundi après la prière d’Ad-dohr au cimetière Hay Ryad à Rabat.