C’est avec compassion que le Bureau politique de l’USFP a appris le décès de Mohieddine Chekrouni, père de Nezha Chekrouni.

En ces douloureuses circonstances, le Bureau politique présente ses condoléances les plus attristées aux filles du regretté, Nezha, Amal, Fayza et Bouchra, à son fils Ali, à ses petits fils ainsi qu’à sa famille et à sa belle-famille.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.