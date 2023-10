Décès de Matthew Perry, de la série emblématique "Friends"

Vernissage



Le vernissage de l’exposition "L’Afrique célèbre Zulu Mbaye", en commémoration de 50 ans de pratique artistique de l’artiste peintre sénégalais, Mouhamadou Mbaye dit Zulu Mbaye, a eu lieu, vendredi au musée Théodore Monod d’art africain dans la capitale Dakar, avec la participation d’artistes de 11 pays africains dont le Maroc.



Le vernissage de cette exposition, organisée sous le parrainage de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et qui se poursuivra jusqu'au 10 novembre prochain, a été présidé par le secrétaire général du ministère sénégalais de la Culture, Habib Léon Ndiaye et l’ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, en présence de la représentante de l’AMCI, Leila El Alaoui et d'une panoplie d’hommes de culture et d’art.



S’exprimant à cette occasion, l’artiste peintre de renommée internationale, M. Mbaye, a souligné que l’idée de commémoration de ses 50 ans de pratique artistique, "est née pendant son séjour médical au Maroc et a grandi à Dakar", notant que cette célébration constitue pour lui un moment de grâce et de réactivité. "J’ai vécu ces 50 ans comme une bénédiction divine. La pratique artistique est une manière de vivre et une grâce divine", a dit M. Zulu, estimant que "la peinture permet de chercher ce qui est dans l’invisible".



Pour sa part, l’ambassadeur de SM le Roi à Dakar a indiqué que cet événement constitue une occasion pour célébrer "un grand artiste autodidacte et humaniste, avec au crédit 50 ans de créativité, d’imagination et de générosité".



M. Naciri a rappelé qu’après avoir eu l’honneur et le privilège de recevoir dans ses ateliers au village des arts, de façon tout à fait inopinée, SM le Roi, Mbaye Zulu fut invité par le Souverain à participer à l’exposition «African Capital» au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.



Cette première visite au Royaume a été le point de départ d’une grande aventure et découverte de la grandeur et des multiples dimensions de l’engagement personnel du Souverain pour l’Afrique et pour l’humanité, a-t-il expliqué, notant qu"’elle a été suivie de plusieurs autres, fréquentes et régulières, jusqu’à devenir un rendez-vous annuel incontournable pour Mbaye Zulu".