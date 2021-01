Suite au décès de Hafida El Malki, sœur de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et président du Conseil national de l’USFP, le Bureau politique, au nom de l’ensemble des Ittihadi(e)s, présente ses condoléances les plus attristées à Habib El Malki, aux sœurs de la défunte Malika, Rachida, Atika, Meryem, Fatima et El Hajja, ainsi qu’à la famille et aux proches de la regrettée. Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa Sainte Miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.