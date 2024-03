Décès de Fatima Loukili

Fatima Loukili a rendu l’âme mardi après un long combat contre la maladie du cancer. De son vivant, la regrettée avait décroché un diplôme universitaire en philosophie et en sciences sociales avant d’exercer en tant que journaliste à Medi 1, la TVM et 2M.



La défunte avait contribué également dans le monde du 7ème art, en étant scénariste.



En ces douloureuses circonstances, Libération présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la regrettée.



Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.