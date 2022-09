Début lundi des travaux de réalisation d' un passage inférieur sous l'autoroute Rabat-Casablanca

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l'autoroute Rabat - Casablanca que les travaux de réalisation d'un passage inférieur sous l’autoroute (A1) au niveau de la ville de Mohammedia au PK 54 seront entamés à partir du lundi 19 septembre 2022.



Par conséquent, la circulation sera légèrement et provisoirement perturbée sur les deux sens de l’autoroute Rabat - Casablanca, indique ADM dans un communiqué.



Ainsi, les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Rabat seront déviés vers l’autre sens de l’autoroute sur 300 mètres environ avec deux voies de circulation et une limitation de vitesse à 80 Km/h sur ce tronçon.



Les usagers en provenance de Rabat et à destination de Casablanca resteront sur le même sens de l’autoroute sur deux voies de circulation et une limitation de la vitesse à 80 km/h, précise la même source.



ADM a procédé à l'installation de panneaux de signalisation et des dispositifs de sécurité aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.



Pour plus d’information, ADM met à la disposition des usagers un centre d’appel au n°5050 et l’application ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.