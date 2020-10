Début des qualifications régionales du “Défi de la lecture arabe ”

Les qualifications régionales du “Défi de la lecture arabe” ont débuté, mercredi à Béni Mellal, à l’initiative de l’Académie régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) et ce, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.



Le coup d’envoi de cette édition a été donné par le directeur de l’AREF, Mustapha Slifani, en présence des élèves en lice qui représentent les cinq directions provinciales de la région, à savoir Azilal, Fqih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra et Khouribga.



Le directeur de l’Académie a indiqué que l’organisation de ce concours se veut une occasion pour souligner les efforts dévoués du Royaume ainsi que ses résultats probants obtenus dans les précédentes éditions de ce concours et “qui sont très distingués”.



Il a mis en avant l’importance de ce concours pédagogique, qui s’inscrit dans la lignée d’autres projets nationaux pionniers pour le développement des compétences d’auto-apprentissage, de la compréhension et de la rhétorique chez les apprenants, en hissant le niveau de la lecture parmi les élèves et leur niveau de maîtrise des langues, en particulier, l’arabe et la langue amazighe, “qui sont les clés de la réussite d’une école de qualité”.