Débat sur la diplomatie marocaine à Marrakech

Un séminaire autour du thème "la diplomatie marocaine : Sagesse d'un Roi" a eu lieu, lundi à Marrakech, avec la participation d'une pléiade d’académiciens et de chercheurs dans ce domaine.



Organisée par l’Observatoire Ante’e pour les études et la recherche scientifique, en partenariat avec le Conseil communal de Marrakech, cette rencontre de deux jours offre l'occasion de mettre en exergue l'histoire et les spécificités de la diplomatie marocaine à travers ses diverses dimensions politique, économique, religieuse et spirituelle, culturelle et sportive, et de rendre hommage à feu Mohamed Boucetta, une figure ayant rendu de grands services à la diplomatie marocaine.



Plusieurs intervenants à cette occasion ont été unanimes à souligner que "la diplomatie marocaine a connu une nouvelle percée sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec la mise en place de nouvelles règles qui consacrent la spécificité du modèle marocain dans ses relations avec les différentes puissances selon une approche plus audacieuse et plus efficace, et renforcent la position de négociation du Maroc sur tous les dossiers".



Faisant savoir que la situation géographique du Royaume, "carrefour" entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabo-islamique, ainsi que son ouverture sur l'océan Atlantique ont permis au Royaume d'établir des relations diplomatiques avec toutes les parties du monde, ils ont affirmé que "la diplomatie marocaine s'est distinguée par son courage, sa souplesse et son intelligence, tout en préservant les composantes de l'identité islamique de l'Etat et de son histoire millénaire, selon une stratégie qui tient compte de l'équilibre des forces et en adéquation avec la spécificité inhérente à chaque étape".



Le président de l’Observatoire Ante’e pour les études et la recherche scientifique, Abdelmajid Amrigh, a souligné l'importance de mettre en avant la diplomatie marocaine et les réalisations accomplies sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à divers niveaux politique, économique, social, religieux…



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Amrigh a indiqué que cette rencontre a permis de mettre en exergue le rôle capital de la diplomatie marocaine dans la défense de l'unité nationale et le rayonnement du Maroc à l'intérieur et à l'extérieur du continent africain.



Pour sa part, la vice-présidente du Conseil communal de Marrakech, Atika Boucetta, a fait savoir que cette rencontre a constitué une opportunité pour rendre hommage à feu Mohamed Boucetta, "qui a rendu d’éminents services en sa qualité de diplomate dans la défense de la question du Sahara marocain, aux niveaux africain, arabe et international".



Dans ce contexte, Abdallah Stitou de l'Université Ibn Zohr d'Agadir a présenté un exposé sur le concept de l'unité nationale, une constante de l'Etat marocain à travers l'histoire. Le chercheur en histoire et journalisme, Abderrahim Janati, a, quant à lui, abordé la question du Sahara marocain et les décisions internationales, relevant que "la diplomatie marocaine s'est toujours distinguée par sa vitalité dans le cadre de relations fondées sur les résolutions internationales".



Les autres interventions ont porté sur la diplomatie économique et son rôle dans la promotion et l'équilibrage des échanges commerciaux, à travers l'établissement de partenariats et la création d'opportunités d'investissement, en particulier sur le continent africain.



Ce séminaire abordera plusieurs thématiques ayant trait à "la diplomatie marocaine et les enjeux mondiaux", "le Maroc et la sécurité de l’Afrique", "le Maroc et l'Afrique : patrimoine et culture", "le Maroc et la politique migratoire", "la communauté juive marocaine" et "le Maroc, porte d'entrée de l'Afrique".