Débat à Fès sur "les Industries culturelles et dynamiques sociales"

Une table ronde a été organisée, samedi à la médina de Fès, sur le thème "Industries culturelles et dynamiques sociales dans la région de Fès-Meknès" avec la participation d'un parterre d'acteurs associatifs et de professionnels.

Cette rencontre a été initiée par l'Association "Soleil de Fès" en partenariat avec la Fondation HIBA.



Intervenant à cette occasion, Mohammed Amine Loukili, secrétaire général de l'Association Soleil de Fès a affirmé que cette rencontre a été l'occasion de s'arrêter sur l'état de la dynamique culturelle au Maroc et plus particulièrement à Fès, ajoutant que l'accent a été mis sur le fonctionnement de l'écosystème culturel au niveau de la capitale spirituelle du Royaume.



M. Loukili a insisté sur la nécessité que la dynamique culturelle puisse s'inspirer et mettre en valeur le patrimoine dont regorge la ville de Fès, classé patrimoine universel de l'humanité, ajoutant que patrimoine et culture sont deux choses complémentaires.



Fatim Zahra Sanhaji, cofondatrice de Dar Tadamoun et présidente de l'Association Les "Fassi'Naants" a estimé que cette rencontre vise à mettre l'accent sur les infrastructures et l'offre culturelles dans la capitale de la région et l'usage qui en est fait pour la dynamisation de la scène culturelle locale.



Mme Sanhaji a souligné l'importance de la médiation culturelle auprès des habitants de la ville, une manière de répondre aux besoins de la population locale s'agissant de l'animation culturelle et artistique.



De son côté, Carine Foeller Viallon, consule générale de France à Fès et directrice de l'Institut français de Fès est revenue sur l'importante contribution de l'institut à la dynamisation de la scène culturelle au niveau de la ville de Fès et sa région, ajoutant que le défi majeur est d'élaborer des stratégies pour rapprocher les gens de la culture.

"Il s'agit de trouver comment donner envie aux gens d'aller à la rencontre de la culture", a-t-elle dit.



La rencontre a été l'occasion d'explorer les enjeux de préservation, de transmission et d’innovation pour l’avenir du patrimoine culturel local.

Elle tend à instaurer une vision partagée pour l’avenir des Industries culturelles et créatives (ICC) au Maroc, et plus particulièrement à Fès, dans une dynamique de valorisation de nos richesses culturelles et artisanales.



Le projet «Kawaliss, l’incubateur marocain des Industries culturelles et créatives», est un programme qui vise à renforcer les capacités des acteurs culturels, les financer et les accompagner pour concrétiser leurs projets.

Le projet réalisé par la Fondation HIBA, en partenariat avec l’Union européenne au Maroc, s’emploie à promouvoir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel.