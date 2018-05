“Deadpool 2” bondit au sommet du box-office

Après la saga “Avengers”, place à un autre super-héros: “Deadpool 2” a bondi en tête du box-office nord-américain avec 125 millions de dollars de recettes ce week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film, réalisé par David Leitch, met en scène Ryan Reynolds qui crée sa “X-Force” pour protéger un jeune mutant du redoutable Cable (Josh Brolin). Relégué loin derrière en deuxième position, le troisième volet de la saga “Avengers”, choc titanesque entre la collection de super-héros Marvel et le maléfique Thanos, a déjà rapporté 595 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada depuis sa sortie il y a quatre semaines.

Sur ces marchés, le film n’a pas encore dépassé le premier épisode qui avait rapporté 623 millions de dollars en 2012. En troisième position, “Le Book Club”, avec Diane Keaton et Jane Fonda, fait son entrée dans le classement avec 12,5 millions de dollars.

Le film suit les aventures de quatre amies qui découvrent avec joie “50 nuances de Grey” et décident, dans la foulée, de vivre de nouvelles expériences. Vient ensuite la nouvelle comédie “Life of the Party” avec 7,7 millions de dollars (31 millions de dollars cumulés. Elle met en scène la truculente Melissa McCarthy dans le rôle de Deanna Miles, une mère de famille qui traverse un divorce et décide de se relancer en allant finir ses études universitaires dans la même faculté que sa fille.

Dans un tout autre genre, le thriller “Breaking In” est rétrogradé à la cinquième place avec 6,5 millions de dollars de recettes. Là encore, il est question d’une mère de famille, jouée par Gabrielle Union, mais dans une situation bien différente, contrainte de s’en prendre à une bande de malfrats qui tiennent ses deux enfants en otage.