De plus en plus de pays réitèrent leur soutien à l’initiative marocaine d'autonomie

République dominicaine



La République dominicaine a réitéré, à New York, son soutien aux efforts du Maroc en faveur d’une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain, soulignant que l'initiative d’autonomie est la base de ce règlement.



S’exprimant lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (10-21 juin), la représentante de la République dominicaine Carla Carlson Consejera a mis l’accent sur le "rôle crucial" du Secrétaire général des Nations Unies dans ce processus visant la recherche d'une solution juste et pacifique à ce conflit artificiel, à travers la promotion du dialogue et des négociations entre les parties.



Elle a également salué le travail de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, pour faciliter la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général, y compris ses visites dans la région en 2022, 2023 et 2024, outre les consultations bilatérales qu’il a tenues avec toutes les parties concernées.



La diplomate a par ailleurs exhorté toutes les parties prenantes à continuer à travailler de manière constructive, en maintenant l'esprit de compromis qui doit prévaloir dans ce processus, soulignant qu’une solution réaliste, viable, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain est possible, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.



République démocratique du Congo



La République démocratique du Congo (RDC) a renouvelé, à New York, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie présenté par le Royaume pour résoudre le différend régional autour du Sahara.



Ayant ouvert son Consulat général à Dakhla, depuis décembre 2022, la République démocratique du Congo est parmi les pays qui soutiennent l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et la marocanité de la région du Sahara, a souligné le représentant de la RDC lors de la session ordinaire du Comité des 24



Il a saisi cette occasion pour renouveler le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie présentée par le Royaume en 2007 et qualifiée de sérieuse et conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, soulignant que ce plan est "la solution de compromis" à ce différend régional.



Le diplomate a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de son pays au processus politique tenu sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional.



Il a salué à ce propos les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, pour relancer le processus politique, notamment ses consultations informelles bilatérales avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le "polisario".



Togo



Le Togo a réaffirmé, à New York, son soutien "clair et continu" à l’initiative marocaine d’autonomie, "la solution de compromis" au différend régional autour du Sahara.

"La délégation togolaise renouvelle son soutien clair et continu à l’initiative marocaine d’autonomie qui est, à l’évidence, la solution de compromis à ce différend régional, conformément au droit international”, a souligné Koffi Akakpo, chargé d’affaires à la Mission permanente de la République togolaise auprès de l’ONU, lors de la session ordinaire du Comité des 24



Il s’est, dans ce sens, félicité de la dynamique internationale renforcée en appui à cette initiative présentée par le Maroc en 2007 et qualifiée de sérieuse et crédible dans les résolutions successives du Conseil de sécurité.



Le diplomate a également salué l’ouverture de près de 30 consulats généraux de pays arabes, africains dont le Togo, d’Amérique et d’Asie à Laâyoune et Dakhla avec pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre le Sahara marocain en tant que hub de développement, de stabilité et de rayonnement dans les régions méditerranéenne, atlantique et africaine.



Il a, par ailleurs, salué le développement socio-économique au Sahara marocain grâce aux investissements et aux projets mis en œuvre, dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud.



Lancé en 2015, ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation des populations et à l’amélioration des indices de développement humain au Sahara marocain, a-t-il précisé.

Il a, par la même occasion, salué le plein respect par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara marocain, ainsi que sa coopération pleine et continue avec la MINURSO, appelant les autres parties à faire de même.



Le diplomate a, en outre, salué les réalisations remarquables du Maroc en matière des droits de l’Homme, notamment le renforcement du rôle des Commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Laâyoune et Dakhla, la coopération bilatérale avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, les organes de traités et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme.



Le représentant du Togo a, de même, exprimé le soutien de son pays aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies, notamment les consultations bilatérales tenues avec les acteurs concernés et ses visites de terrain.



A ce titre, il a appelé à la reprise rapide du processus des tables rondes, selon le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité, invitant toutes les parties à rester engagées tout au long de ce processus en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et de compromis à ce différend régional tel que demandé par le Conseil de sécurité.



Commonwealth de la Dominique



Le Commonwealth de la Dominique a réaffirmé, à New York, son "plein soutien" au plan d’autonomie au Sahara, le considérant comme "la base" pour une solution réaliste et pragmatique à ce différend régional.



"La Dominique soutient pleinement le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc pour mettre fin au conflit du Sahara et le considère comme la base de la solution réaliste et pragmatique vers la stabilité et la paix dans la région", a souligné l’ambassadeur Philbert Aaron, représentant permanent du Commonwealth de la Dominique à l’ONU, lors de la session ordinaire du Comité des 24.

Il a, dans ce cadre, relevé que plus de 107 pays apportent leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.



Exprimant le "plein soutien" de son pays au processus politique mené sous l’égide de l’ONU en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et mutuellement acceptable à ce conflit régional autour du Sahara marocain, il a souligné le rôle du Secrétaire général des Nations Unies pour faire avancer les efforts vers un règlement de cette question conformément aux recommandations du Conseil de sécurité.



Il a également mis en avant le rôle de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura dans la relance du processus politique comme en témoigne sa visite à Rabat le 4 avril 2024.



Le diplomate a, par là même, renouvelé l’appel de son pays à un engagement continu du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du "polisario" dans le processus des tables. L’ambassadeur de la Dominique a saisi cette occasion pour saluer le Maroc pour ses efforts visant à promouvoir le développement au Sahara marocain, en permettant d’y améliorer la qualité de vie et d’offrir de larges opportunités aux populations locales. "Le développement du Sahara s'est manifesté par l'amélioration des infrastructures, des soins de santé, de l'éducation et du logement", a-t-il ajouté.



Il a, par ailleurs, salué l’adhésion du Maroc au cessez-le-feu et aux accords militaires qui vont contribuer davantage à la paix dans la région, ainsi que son engagement pour promouvoir et protéger les droits de l’Homme dans ses provinces du Sud.