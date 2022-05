“De la pensée de Dieu à la parole du Prophète ” , nouveau livre d’Abdellatif Laroui

"De la pensée de Dieu à la parole du Prophète" est l’intitulé du nouveau livre que vient de publier le psychosociologue et écrivain Abdellatif Laroui aux éditions Erickbonnier.



Dans ce livre grand format (233 pages), Abellatif Laroui met en avant le rôle de l’intellectuel musulman dans un paysage à la fois complexe, démobilisateur et pourtant prometteur où "s’affronteront les forces obscures à ce qui reste comme esprits éclairés".



"Abdellatif Laroui inscrit sa réflexion dans ce mouvement général du renouveau qui aborde sans complexe le fait coranique, non pas hors temps ou emmuré dans une théologie sclérosée, mais comme une revivification de l’histoire des dogmes en soumettant le texte coranique à l’épreuve d’une exégèse radicale", souligne l'islamologue Abderrahim Hafidi dans la préface du livre.



Considérant que la culture musulmane est aujourd'hui bloquée et qu'il y aurait un déphasage complet entre le réel perçu et le réel véhiculé, l’auteur remet en question le rôle des institutions religieuses qui "par leurs actions dévoyées exercent sur les esprits une emprise qui s'est disséminée par contagion mentale à travers le monde arabe et musulman constituant un inconscient culturel arabe dysfonctionnel et totalement enfermé dans l'occasionnalisme et le fatalisme".



La culture musulmane "s’estime parfaite", puisque détentrice de la parole divine, fait-il remarquer, ajoutant que les tenants de ce dogme ne tolèrent en son sein aucune divergence.



Abdellatif Laroui considère que cette vision du dogme est l’une des causes qui bloque l’évolution des pays musulmans et les maintient dans une culture fermée, soutenant qu’une culture qui ne se pose plus de questions et estime détenir toutes les réponses utiles à son devenir, stoppe sa dynamique d’évolution et devient par conséquent stérile.



Pour sortir de cette impasse, l'écrivain propose de concevoir autrement la Révélation qui, selon lui, est une transmission non verbale diffusée à travers le temps et les différents univers. Il considère que les prophètes perçoivent cette transmission et la retranscrivent avec leurs mots selon le contexte culturel de leur époque, adaptant ainsi une pensée universelle à la condition humaine.



Pour cela, il faudrait plébisciter la raison car elle seule est à même de décoder le message derrière le message, estime l'auteur, notant que l'intellectuel musulman doit s'employer pour "lutter contre l’ignorance de sa propre mémoire". Il devient dans ce cas nécessaire d’interpréter la Révélation afin de l’adapter au temps et au contexte du moment. La raison, au lieu d’être honnie, devrait au contraire être sollicitée, car elle seule est à même de décrypter la pensée divine afin d’en saisir la quintessence, enchaîne-t-il.



Sur un ton critique et constructif, l’auteur structure sa pensée à travers cinq chapitres, à savoir la pensée de Dieu, la parole du Prophète, l’édification du dogme, la raison face au dogme, et le simulacre 2.0 de la caverne.