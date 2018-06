De l’or pour Essalhi et El Bakkali aux Jeux méditerranéens de Tarragone

L'athlète Younes Essalhi (5000m) a décroché, mercredi, la troisième médaille d'or marocaine lors des 18è Jeux méditerranéens qui se déroulent à Tarragone du 22 juin au 1er juillet, alors que son compatriote Soufiane Bouqantar s'est adjugé l'argent.

Les deux Marocains ont enregistré respectivement un chrono de 13min56sec.12/100è et 13:56.28.

Soufiane El Bakkali a offert, lui aussi, au Maroc une médaille d'or en remportant haut la main l'épreuve du 3000m steeples. Vice champion d'u monde en 2017 à Londres, El Bakkali a bouclé les 3000 en 8min.20sec.99/100è.

En judo, le champion marocain Imad Bassou a remporté la médaille de bronze après s’être incliné en demi-finale (60kg-66kg) face à l'Italien Manuel Lombardo. Et c'est précisément ce dernier qui s’est adjugé le titre de cette épreuve aux dépens de l'Espagnol Jereb Andraz.

Par ailleurs, les deux tennismen marocains Lamine Ouahab et Amine Ahouda, respectivement N.1 et 2 nationaux, se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de ces Jeux méditerranéens. Ouahab qui a perdu le premier set, sur un score de (4-6) face au Slovène Mike Urbanija, s'est ressaisi dans les deux manches suivantes qu'il a empochées (6-1, 6-2).

La même difficulté a été rencontrée par son compatriote Ahouda qui a laissé filer la première manche (2-6) avant d'écraser son adversaire macédonien Tomislav Jotovski (6-0, 6-3). Au prochain tour, le N.1 national, qui avait battu le Libanais Samaha Giovani en deux sets 6-1, 6-1 en 8è de finale, devait affronter le Chypriote Menelaos Efstathiou, alors qu'Ahouda, qui est venu à bout du Kosovar Burim Bytyqi en deux petits sets (6-0, 6-2), devait être opposé au Français Corentin Denolly.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’un total de 113 sportifs représentent le Maroc dans cette compétition sportive, engagés dans 20 disciplines: athlétisme (23), football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7), boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), beach-volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1).