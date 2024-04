De grosses pointures attendues à l’édition 2024

La 25ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira, qui se tiendra du 27 au 29 juin prochain, promet d'enflammer les scènes avec des têtes d’affiche inédites au Royaume, selon les organisateurs.



"Il s'agit d'un premier quart de siècle inoubliable qui a vu défiler sur les scènes du Festival, aux côtés des Maâlems Gnaoua, les plus grands noms du jazz et des musiques du monde. Cette année ne déroge pas à la règle. Avec des têtes d’affiche inédites au Maroc, le Festival promet des nuits mémorables où des sons enfiévrés venus des 4 coins du monde déferleront sur la Cité des Alizés", ajoutent les organisateurs dans un communiqué.



Buika (Espagne), Saint Levant (Palestine), The Brecker Brothers Band Reunion (Etats-Unis) et Bokanté (Etats-Unis, Guadeloupe entre autres, sont quelques-unes des têtes d’affiche qui illumineront cette 25ème édition, rapporte la même source.



Flamenco, blues, jazz, musique orientale, rap, rumba gitane, chaâbi, … le Festival affirme, plus que jamais, son caractère éclectique qui l’a imposé comme un rendez-vous incontournable dans l’agenda du monde des musiques.



L’émotion qui jaillit de la voix rauque et puissante de Buika en fait l’une des artistes espagnoles les plus distinctives et les plus célébrées dans le monde. Une voix incroyablement expressive, qui mêle l’âme du flamenco à la profondeur du jazz, transcende les barrières linguistiques et déjoue les frontières musicales.



Étoile montante de la scène musicale internationale, le rappeur palestinien aux origines plurielles et à l’audience multigénérationnelle, Saint Levant mélange avec brio arabe, anglais et français dans ses titres. Très engagés politiquement, ses morceaux qui fusionnent hip hop et RnB cartonnent sur les plateformes et font des millions de vues sur les réseaux sociaux.



En programmant Randy Brecker et son groupe (The Brecker Brothers Band Reunion), le Festival accueille l’un des plus grands noms du jazz de ces 50 dernières années, qui, avec son frère feu Michael Brecker, a conquis les scènes du monde entier et exercé une influence durable sur des générations de musiciens.



Super- groupe d’instrumentistes issus d’horizons divers, Bokanté porte la griffe de Michael League, l’un des grands bassistes jazz de sa génération et fondateur de Snarky Puppy. Le groupe a un atout de taille : sa chanteuse Malika Tirolien qui maîtrise à la perfection l’exigence vocale du jazz et dit, en créole, en français et en anglais, des textes qui font résonner les luttes auxquelles est confronté le monde aujourd’hui.

A l’occasion de cette 25ème édition, le Festival Gnaoua et musiques du monde présentera 53 concerts et plus de 400 artistes au total, tiennent à préciser les organisateurs.



Comme chaque année, parfaitement équilibrée entre Maâlems Gnaoua et musiciens du monde, la sélection artistique de cette 25ème édition offre une programmation soigneusement pensée, qui propose un mélange de styles musicaux très variés.



Conçue pour plaire à tous les publics, la programmation se veut avant-gardiste, audacieuse, harmonieuse et inclusive, et surtout une invitation à vivre une expérience unique, que seul le Festival Gnaoua et musiques du monde sait imaginer, conclut le communiqué.