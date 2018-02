De grands noms du cinéma d’animation international au 17ème FICAM

De grands noms du cinéma d’animation international participeront à la 17ème édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM), qui se tiendra du 16 au 21 mars prochain, ont annoncé les organisateurs. Cette manifestation, initiée par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, qui en assure la direction artistique, accueillera cette année Brenda Chapman (Etats-Unis), Sunao Katabuchi (Japon) et Carlos Saldanha (Brésil/Etats-Unis).

Scénariste ou coscénariste de grands succès des Studios Disney (Le Roi Lion, La belle et la bête, Le bossu de Notre Dame, Fantasia 2000), Brenda Chapman a obtenu l’Oscar du meilleur film d’animation 2013 avec son film ‘’Rebelle’’.

A Meknès, elle donnera la conférence inaugurale du festival, qui rend hommage à la femme dans le cinéma d’animation.

Le réalisateur Carlos Saldanha, lui, est considéré, depuis 1993, comme l’une des forces créatives des célèbres Studios Blue Sky. Parmi ses succès mondiaux, on trouve les trois premiers films de la saga ‘’L’âge de glace’’ ainsi que ‘’Rio 1’’ et ‘’Rio 2’’. Sa dernière œuvre ‘’Ferdinand’’ est nommée aux Golden Globes et aux Oscars 2018.

Sunao Kutabuchi est considéré, quant à lui, comme l’un des plus importants réalisateurs japonais contemporains. Il réalise en 2017 ‘’Dans un recoin de ce monde’’, véritable chef-d’œuvre et Prix du jury au Festival d’Annecy 2017.

Ces trois réalisateurs donneront chacun une leçon de cinéma au profit des étudiants et des professionnels marocains.

Au programme de cette édition, figurent des projections inédites, des expositions, des tables rondes, des rencontres, une compétition internationale du court et du long-métrage d’animation et un volet consacré à la formation des étudiants des écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc.

Le festival, qui a vu le jour en 2001 à l’Institut français de Meknès, s’affirme, selon ses initiateurs, comme un rendez-vous cinématographique incontournable au Maroc et en Afrique. Il attire chaque année un public nombreux composé d’élèves, de familles, de professionnels et d’étudiants de l’ensemble des écoles publiques marocaines dédiées à l’art et au cinéma.

Depuis 2015, le FICAM est intégré à la Saison culturelle France-Maroc.