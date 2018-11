Dar America organise une nouvelle édition de l'enseignement des techniques hollywoodiennes pour les futurs cinéastes marocains

Le Centre culturel Dar America organise à Marrakech une nouvelle édition de '’American Film Showcase’’, un programme du Département d’Etat américain en partenariat avec l’Ecole des arts audiovisuels de l’University of Southern et l’Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech. Concevant le cinéma comme outil pour faciliter le dialogue entre les cultures, le programme ‘’American Film Showcase’’ crée une plateforme d’échange entre des experts de l’industrie américaine du film et les publics à travers le monde, souligne le consulat des États-Unis à Casablanca, dans un communiqué. Organisée du 28 novembre au 2 décembre 2018, cette édition se décline en deux volets. Le premier est un atelier de formation sur le thème ‘’La narration cinématographique’’, animé par deux cinéastes américains au profit de seize étudiants de l’audiovisuel issus de l’École supérieure des arts visuels de Marrakech (ESAV), de la Faculté polydisciplinaire d'Ouarzazate (FPO) relevant de l'Université Ibn Zohr Agadir,de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane. L’atelier de 4 jours couvrira divers aspects pratiques de la production d’un film, avec une attention particulière à la rédaction du scénario. En fait, sous la supervision des deux cinéastes américains, les étudiants auront l’opportunité de transformer leurs propres idées d’un film en films narratifs entièrement conçus en apprenant le processus de création adopté à Hollywood entre les scénaristes et leurs réalisateurs et producteurs. Les étudiants seront également invités à des projections de films dans le cadre du Festival international du film de Marrakech.

La deuxième étape consistera en une projection du film ‘’Le Secret de Terabithia’’ (en version originale, sous-titré en français.), en présence de son scénariste Jeff Stockwell, qui a coécrit entre autres The Dangerous Life of Altar Boys (avec Jodie Foster) et le téléfilm Wilder Days (nominé au prix WGA du meilleur film).

La projection sera suivie d’un débat avec le scénariste. L’accès est gratuit et ouvert au grand public.