«Dantor» attendu ce soir à Rabat

L’ensemble mexicain Dantor se produira ce soir à 20h00 à la Cathédrale Saint Pierre à Rabat, dans le cadre de la 25ème édition du Festival international des cordes pincées de Rabat.



Créé par le guitariste, compositeur et musicothérapeute mexicain Daniel Torres Araiza, Dantor est un spectacle musical original qui fusionne ambiances, rythmes, harmonies et improvisations, avec une certaine influence du jazz, de la musique latino-américaine et de la musique vocale.



Le groupe est composé de Daniel Torres Araiza (composition et guitare), Aarón Cruz Bravo (basse), Daniel Vadillo Nájera (piano), Hiram Guzmán Gris (batterie) et d’Israel Torres Araiza (violon).



Depuis 2014, Dantor cherche à diffuser l'importance des nouvelles créations instrumentales contemporaines au Mexique, et à les partager avec des musiciens et des publics du monde entier.



Le groupe a connu un grand parcours artistique, notamment par ces performances dans des festivals et des scènes nationales et internationales, proposant des activités psychosociales avec des communautés à risque (migrants, zones marginalisées, hôpitaux) des concerts dans des villes telles que Chicago, Indiana, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Mexico, entre autres.



A noter que le groupe se produira le vendredi 20 octobre à l’Institut Cervantès de Tanger, ainsi qu’à la Fondation Al Mada -Villa des Arts -Rabat le mercredi 02 novembre, après son retour de ses présentations en Espagne.