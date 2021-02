Daniel Radcliffe avoue être “ gêné” par sa prestation dans les premiers volets d’Harry Potter

Harry Potter et le Seigneur des Anneaux fêtent leurs 20 ans. A cette occasion, Daniel Radcliffe, l’acteur qui a incarné le célèbre sorcier à lunettes, et l’acteur Elijah Wood ont accordé une interview au magazine Empire. Lors de cet entretien, l’interprète du sorcier le plus célèbre du monde a avoué être “gêné” par sa prestation : “Je suis très gêné par une partie de mon jeu, évidemment”, a-t-il dit. “C’est comme si on vous demandait : ‘Quel regard portez-vous sur vos années d’adolescence ?’ [...] C’est difficile de séparer ce que je ressens pour Harry de ce que je ressens pour les films.”



Le comédien britannique a cependant ajouté être reconnaissant envers la franchise : “Cette expérience m’a permis de découvrir ce que j’avais envie de faire jusqu’à la fin de ma vie. Découvrir ce qu’on aime très tôt dans sa vie, c’est une grande chance.” En 2001, à 11 ans seulement, Daniel Radcliffe est devenu un phénomène mondial grâce à son rôle d’Harry Potter dans le premier volet de la saga Harry Potter à l’école des sorciers. Le film adapté de la saga littéraire écrite par J.K. Rowling est devenu une franchise de huit longs-métrages, parmi les plus lucratives des années 2000.



Ainsi, à l’époque, Daniel Radcliffe est adulé dans le monde entier et devient un des acteurs les mieux payés au monde. La pression étant trop forte pour un adolescent, l’acteur s’était confié l’année dernière à Sam Jones, dans un épisode d’Off camera, sur son alcoolisme pendant le tournage de la saga : “Le moyen le plus rapide pour oublier que vous étiez dévisagé en permanence, c’était de bien se saouler. Et quand tu es saoul, tu te dis ‘Oh, les gens me regardent encore plus mais c’est parce que je suis très ivre, donc je devrais peut-être boire plus pour les ignorer encore plus’”. C’est après le tournage du dernier volet de la saga que Daniel Radcliffe s’est arrêté de boire. “Quand je pense à tout le chaos que j’avais dans ma vie, je me dis que je suis beaucoup plus heureux maintenant.”