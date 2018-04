Damso et Niska en concert à Rabat

Suite au succès historique de la dernière édition, qui a réuni plus de 2,5 millions de festivaliers, Mawazine soufflera cette année sa 17ème bougie en restant plus que jamais fidèle à la recette qui fait sa réussite: une programmation riche et exigeante qui mêle stars mondiales et grands noms de la musique arabe, mais aussi figures du répertoire marocain et jeunes talents de la scène nationale. Pendant neuf jours, et avec un accès gratuit à 90% des concerts, Rabat et Salé seront le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et une kyrielle d’artistes de renom. A travers les six scènes réparties dans les deux villes, de grands moments d’émerveillement musical seront ainsi à prévoir, sans oublier les traditionnels spectacles de rue qui verront déambuler chaque jour dans les rues de la capitale des troupes et fanfares venues du monde entier.

Haut lieu du répertoire international, la scène de l’OLM-Souissi sera comme à l’accoutumée l’épicentre du festival avec une programmation qui fera la part belle aux sonorités métissées. Ainsi, le lundi 25 juin, l’OLM-Souissi accueillera les rappeurs français Damso et belge Niska. Le premier, actif dans le monde du rap depuis 2006, voit sa carrière vraiment décoller en 2015, lorsqu’il est repéré par Booba. Il intègre alors le collectif et label 92i, et signe chez Universal. Il s’agit, en effet, d’un rappeur pas comme les autres : sa vision artistique sans concession, son succès commercial et son rapport à l’Afrique en font un performer unique. La preuve en est son second et dernier album, qui est devenu dès sa sortie un véritable événement.

De son côté, Niska, 24 ans, est le rappeur le plus talentueux du moment. En 2015, il collabore avec Maître Gims sur la chanson Sapés comme jamais, sortie en août 2015, ce qui le fait connaître auprès d’un plus large public. Avec l’un de ses derniers titres, «Réseaux», il a remporté le titre du tube de l’été 2017 et s’est hissé à la première place du Top Single, Top Shazam, Top Youtube et Top Streaming.

Notons que le Festival Mawazine Rythmes du monde, créé en 2001, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Très engagé dans la promotion de la musique marocaine et considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.

Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.