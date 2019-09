Dakhla se prépare à accueillir le Forum d’affaires Maroc-France

Du 23 au 25 octobre 2019, la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) et la région de Dakhla Oued-Eddahab organisent le Forum d’affaires Maroc-France de Dakhla. Plus de 250 participants français et marocains dont plusieurs délégations représentant différentes régions françaises sont attendus pour cet événement qui vise à promouvoir les opportunités d’investissement dans la région.

Après le succès de l’édition de Laâyoune en novembre 2018, c’est au tour de la ville de Dakhla d’accueillir le Forum d’affaires Maroc-France qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2019 au Palais des Congrès.

L’événement a pour objectif de mettre en avant les opportunités d’affaires dans la région de Dakhla-Oued Eddahab auprès des investisseurs français et marocains.

Les participants auront ainsi l’occasion de rencontrer les opérateurs économiques ainsi que les responsables institutionnels locaux.

Plusieurs secteurs d’activité seront mis à l’honneur, notamment le secteur halieutique (pêche et transformation des produits de la mer), le tourisme (hôtellerie, sports nautiques…), la santé, le transport et la logistique ou encore le commerce et les services.

Parmi les temps forts du Forum, la présentation détaillée du Plan de développement régional. Dakhla-Oued Eddahab est en effet l’une des régions affichant l’un des taux de croissance les plus élevés du Maroc, ainsi que l’un des ratios PIB/habitant les plus importants.

Outre les multiples potentialités offertes par le marché local, la région constitue un hub idéal pour les entreprises souhaitant se développer en Afrique subsaharienne. Disposant d’une position géographique privilégiée, elle bénéficie de projets structurants – tel le futur port de Dakhla Atlantique – qui en feront l’un des principaux pôles logistiques du pays.

Au programme du Forum d’affaires Maroc-France de Dakhla : des sessions networking, des tables rondes, des ateliers thématiques sectoriels, des rendez-vous B to B ainsi que des visites de sites. Des rencontres seront, en outre, organisées afin de permettre aux participants d’échanger avec les responsables institutionnels locaux.

Pour rappel, la dernière édition du Forum d’affaires Maroc-France à Laâyoune avait rassemblé plus de 200 entreprises françaises et marocaines.