Dakhla passe à la vitesse supérieure

La commune de Dakhla a intensifié ses efforts de lutte contre les risques de propagation du coronavirus, à travers une vaste opération de désinfection et de stérilisation des transports publics et des différents espaces et services administratifs.

Durant la période allant du 14 mars au 5 avril, la commune de Dakhla a en effet mobilisé toutes ses ressources humaines, matérielles et logistiques pour mettre en œuvre des mesures préventives visant la préservation de la santé des citoyens par le biais de la désinfection des lieux publics fréquentés par ces derniers, indique un rapport du conseil communal.

Dans ce contexte, les services communaux ont mis en place un comité de vigilance pour élaborer le programme d'intervention et une cellule de sensibilisation, tout en mobilisant les moyens humaines et logistiques nécessaires en coordination constante avec les autorités locales, ainsi que trois centres de proximité au centre et à l'entrée de la ville dédiés à la désinfection des véhicules, notamment ceux en provenance d’autres villes.

Dans cette lignée, ces services ont mené des campagnes de sensibilisation de la population locale quant à la gravité de ce virus et à l’importance du confinement, étant donné que cette pandémie requiert la conjugaison des efforts de l’ensemble des intervenants pour assurer la réussite de cette opération pour le plus grand bénéfice des citoyens.

Ces efforts menés au niveau de la collectivité territoriale de Dakhla reflètent l'esprit de citoyenneté, de mobilisation et de responsabilité pour surmonter cette situation exceptionnelle et mettre en œuvre des mesures de précaution visant la préservation de la santé des citoyens et leur sensibilisation à la gravité du virus, selon la même source.