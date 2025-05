Dakhla : L’inclusion sociale des personnes en situation de handicap en débat

Une rencontre consacrée à l’examen des mécanismes de sensibilisation au handicap et de renforcement de l’inclusion sociale, a été organisée mercredi à Dakhla.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la première campagne nationale de sensibilisation au handicap lancée du 21 mai au 21 juin par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, afin de lutter contre les stéréotypes, renforcer une approche basée sur les droits humains et promouvoir l’égalité des chances.



Dans une allocution de circonstance, le directeur du Centre d’orientation et d’assistance des personnes en situation de handicap à Dakhla, relevant de l’Entraide nationale, Mohamed El Mouden, a souligné que cette rencontre constitue un jalon essentiel dans la mise en œuvre de la politique publique intégrée en faveur des droits des personnes en situation de handicap.



Dans ce cadre, il a mis en avant les obstacles auxquels cette frange de la population est confrontée, notamment l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins, plaidant pour la mobilisation des efforts des acteurs institutionnels, territoriaux et associatifs.



Pour sa part, le directeur exécutif de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) à Dakhla-Oued Eddahab, Omar Souini, a mis en lumière les attributions du Conseil national des droits de l’Homme, en particulier le rôle du Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap, rapporte la MAP.



Il a, dans ce sens, mis l'accent sur les initiatives entreprises par la CRDH de Dakhla-Oued Eddahab pour favoriser l’inclusion de cette catégorie, à travers des rencontres, des forums thématiques et des visites de terrain ciblées.



De son côté, le coordinateur régional de l’Agence de développement social, Sidi Ahmed Hormatallah, a présenté les axes de cette campagne nationale, rappelant qu’elle s’inscrit dans les engagements constitutionnels du Royaume et dans son adhésion aux conventions internationales relatives aux droits des personnes en situation de handicap.



Il a souligné que l’Agence, à travers ses actions de proximité, œuvre à accompagner les dynamiques territoriales en matière d’inclusion sociale, soulignant l’importance du partenariat avec les collectivités locales pour renforcer l’impact des campagnes de sensibilisation et promouvoir le développement humain durable.



Pour leur part, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation au niveau local, d’assurer la convergence des actions territoriales, et de créer un environnement propice à l’épanouissement des personnes en situation de handicap, conformément aux Hautes Orientations Royales et aux engagements internationaux du Royaume.



Ont pris part à cette rencontre des représentants de départements ministériels, d’organismes sociaux et d’associations locales, dans l’objectif d’échanger autour des bonnes pratiques et de mener une réflexion collective en faveur d’une inclusion effective et durable.