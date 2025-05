Casablanca-Settat: Plus de 102.000 candidats aux épreuves du baccalauréat 2025

Quelque 102.520 candidats passent les épreuves de la session normale de l'examen national unifié du baccalauréat au titre de la session de 2025 dans la région Casablanca-Settat, a annoncé l'Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF).



L’AREF de Casablanca-Settat a précisé, dans un communiqué, que lors de la session normale prévue du 29 au 31 mai, un total de 84.285 candidats scolarisés vont passer les épreuves, dont 66.211 sont inscrits dans le secteur public (78,56% du total des candidats), et 18.074 dans le secteur privé (21% du total des candidats) alors que les filles représentent 53,65% de l'ensemble des candidats.



Les candidats scolarisées représentent 82.21% de l'ensemble des candidats, tandis que les candidats libres sont au nombre de 18.235 (17%), au titre de cette session, rapporte la MAP.



Par ailleurs, le nombre des candidats dans les filières scientifiques et techniques est de 72.308, soit 85,73% du nombre total des candidats, a fait remarquer la même source.



Pour sa part, la filière littéraire et enseignement originel compte 11.630 candidats (13.80%), contre 347 candidats pour les sept filières professionnelles.



Et en ce qui concerne la section internationale (options français et anglais), le nombre des candidats est d’environ 49.980.



Les candidats en situation de handicap sont au nombre de 263 élèves, relève-t-on, notant que toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour adapter les conditions de déroulement et de correction des examens pour cette catégorie.



Le nombre de centres qui accueilleront ces épreuves s’élève à 287 centres pour cette session, avec une limitation du nombre de candidats à 20 par salle.



Le nombre total de salles prévues pour la tenue des examens est de 5.253, avec la mobilisation de 12.607 surveillants, en plus de 6.499 correcteurs. Par ailleurs, 64 centres de correction seront répartis à travers les différentes directions provinciales de la région.



En outre, six centres d’examen seront réservés aux établissements pénitentiaires, comprenant 39 salles, où environ 328 candidats passeront les épreuves.



L’AREF de la région Casablanca-Settat souligne avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette échéance nationale, saluant les efforts déployés par l’ensemble des intervenants dans l’organisation des examens ainsi que leur mobilisation et leur engagement dans toutes les phases de préparation de cet important rendez-vous national.