“Daesh ... la légitimation de la barbarie ” , nouvel ouvrage de Ouafae Sandi

Le Centre des études de l’unité arabe (Beyrouth) vient de publier un nouvel ouvrage de l’écrivaine marocaine Ouafae Sandi, intitutlé “Daesh .. la légitimation de la barbarie”. Epais de 456 pages, l’ouvrage s’attèle sur le phénomène Daesh (L’Etat islamique) en passant au crible plusieurs interrogations liées, entre autres, au contexte historique de l’éclosion de cette Organisation, ses liens avec Al Qaïda outre sa structure et ses racines idéologiques.



Cette nouvelle publication se penche, via cinq chapitres, sur le phénomène des combattants étrangers depuis son apparition dans une tentative de démystifier le secret de l’attractivité de Daesh qui a pu, dans un laps de temps, persuader et embrigader des milliers de combattants de tous les coins du monde.



Ouafae Sandi essaie également d’étudier les motifs derrière l’adhésion de ces combattants au projet de Daesh en s’appesantissant sur leurs conditions sociales, niveau intellectuel et obédiences idéologiques. L’ouvrage traite également du triptyque Femme-Enfant-Loups solitaires comme étant une arme redoutable brandie par les stratégies terroristes, en mettant l’accent sur la différence entre les rôles des femmes à Daesh et à Al Qaida et sur les finalités de l’enrôlement des enfants. L’auteur de “Daesh .. la légitimation de la barbarie” décrypte, en outre, la stratégie de “décentralisation” que l’Etat islamique privilégie pour réaliser ses objectifs et exécuter ses opérations à travers le monde.



Dans une déclaration à la MAP, l’écrivaine marocaine a indiqué que son ouvrage établit un comparatif entre les modus operandi de Daesh et ceux d’Al Qaïda, à travers l’étude de plusieurs cas d’éléments qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour rallier l’Etat islamique et servir ses velléités. D’après elle, il ne suffit pas d’identifier les causes du terrorisme et encore moins les transformations qu’il a connues mais il convient surtout d’essayer d’apporter des solutions à même d’endiguer la déferlante terroriste.