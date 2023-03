D'anciens ministres africains saluent le leadership continental du Maroc

D’anciens ministres africains ont salué, samedi à Dakhla, le leadership continental du Maroc en matière de coopération bilatérale, de sécurité, de climat et de migration.



S’exprimant lors d’un panel sur l’intégration économique et politique de l’Afrique, lors de la 2ème édition de MD Sahara, l’ancien premier ministre centrafricain, Martin Ziguelé a indiqué que le Royaume "a renforcé son empreinte en tant qu’acteur au sein de l’Union africaine, grâce à son leadership en matière de climat, de sécurité et de migration".



Depuis le retour du Maroc au sein de sa famille naturelle, l’Union africaine, a-t-il ajouté, le Royaume a joué un rôle important dans le développement de partenariats stratégiques sur le continent, tout en consolidant sa position à travers sa diplomatie de rapprochement avec plusieurs communautés régionales.



Et d’ajouter que le continent africain manque de coopération, minant son propre développement, mettant en exergue le projet de zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), comme outil essentiel au développement de cette coopération, afin "de bâtir une Afrique de croissance et de développement, qui puisse être compétitive, combattante et intégrée".



De son côté, l’ancien ministre comorien des Affaires étrangères et ancien ministre d’Etat de la justice, Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli, a salué la tenue de ce forum qui donne l’opportunité de discuter "la question de l’intégration africaine, les causes profondes du sous-développement africain et surtout le rôle majeur du Maroc, à travers la volonté et le discours de S.M le Roi qui donnant une impulsion à cette coopération Sud-Sud".



Dans cette même veine, M. El Maceli a abordé "la question de coopération économique, énergétique et de la nécessité de mutualiser ensemble les moyens pour permettre enfin à l’Afrique de jouer le rôle qui devrait être le sien", appelant à autoriser et favoriser la coopération entre les pays africains pour faire émerger l’Afrique, dans le contexte mondial actuel de politique internationale en recomposition.



L’ancien diplomate a également souligné que "le Maroc est un très bel exemple dans sa maîtrise des différentes technologies et a un rôle important à jouer dans cette coopération", rappelant que "nous avons manifesté notre solidarité avec le Maroc quant à sa souveraineté sur son Sahara et nous avons déploré l’admission de la pseudo-rasd au sein de l’Union africaine".



Par ailleurs, l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et ex-représentant de l’ONU en République Centrafricaine, Mankeur N’Diyae, a plaidé pour "une Afrique des solutions et non une Afrique des problèmes", appelant à une plus grande coopération entre les pays africains pour une meilleure intégration.



Dans cette même veine, M. N’Diyae a noté que le commerce intra-africain est encore très faible, soulignant la nécessité de mettre en œuvre des outils et mécanismes de rapprochement et d’intégration, à l’instar de la ZLECAF.