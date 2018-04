D’anciens cadres du Polisario témoignent : Les séparatistes tentent de faire diversion pour cacher leurs échecs

Libé a rencontré d’anciens cadres du Polisario ayant rallié la mère patrie pour avoir leur opinion sur les récentes incursions des séparatistes en zone-tampon et le choix de leur timing par le Polisario.

Ayant rallié la mère patrie, Larabas Chadili qui est vice-président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab nous a affirmé que devant les succès enregistrés par la diplomatie marocaine tant au niveau de l’ONU que celui de l’Union africaine et en prévision de la présentation prochaine du rapport du Secrétaire Général, la direction du Polisario qui a d’énormes difficultés à l’intérieur des camps, veut tirer d’une pierre, deux coups.

Le premier : ne pas se laisser oublier par la communauté internationale et dire que le problème demeure. Le deuxième qui n’est pas des moindres : le chef du Polisario se trouve depuis sa nomination, confronté à de sérieux problèmes. Notamment celui des trafics en tous genres et de la drogue en particulier. Devant les échecs répétés de la diplomatie algérienne, il tente donc de détourner l’attention des populations et de les unir autour de sa personne, à travers ces incursions.

Rejoignant Larabas Chadili dans son analyse, Abadila Semlali, également ancien cadre du Polisario ayant rallié la mère patrie au début des années 90 est un cadre associatif.

Selon lui, le Polisario qui se trouve confronté à de nombreux problèmes à l’intérieur des camps et des risques d’un soulèvement mené par des populations plus que lasses d’une situation qui a perduré, il cherche, à travers ces incursions répétées, à l’occuper et à essayer de la rassembler autour de lui. La seule façon d’y parvenir, après les nombreux échecs et des mensonges qui n’en finissent plus, c’est de faire monter la tension avec le Maroc et dire à tous ceux qui tentent de se soulever que ce n’est pas le moment puisqu’il est sur le point d’entrer en guerre et que tous les autres problèmes doivent être laissés au placard en attendant.