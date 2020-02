Crédit du Maroc dresse un bilan positif de son plan stratégique “Cap 2020”

L’année 2019 marque pour Crédit du Maroc un atterrissage réussi de son plan stratégique qui a atteint ses principaux objectifs et a pu générer une dynamique de développement et de transformation favorable, au bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs et de ses partenaires au Maroc.

Sur le plan de la performance commerciale, Crédit du Maroc a réussi la réorganisation de son réseau commercial, a accéléré le financement des projets de vie de ses clients particuliers, a renforcé son positionnement sur la bancassurance et a investi fortement dans l’excellence relationnelle et l’approche conseil pour mieux satisfaire ses clients.

Sur le plan de l’efficacité opérationnelle, Crédit du Maroc a consolidé son avance sur les activités internationales et transformé plusieurs parcours clients clés, notamment la dématérialisation des valeurs en agence, le crédit habitat, la gestion des réclamations ou encore la monétique.

Sur le plan des ressources humaines, Crédit du Maroc a mis en place une gestion transparente, équitable et performante au service de ses collaborateurs, à travers l’encouragement de la mobilité interne, la mise en place d’un nouveau système de classification, la refonte du dispositif de rémunération et le développement de la formation continue.

Sur le plan de la solidité financière, Crédit du Maroc a renforcé ses fonds propres et la résilience de ses ratios réglementaires et s’est doté d’un dispositif rigoureux et anticipatif en matière de gestion des risques et de conformité, renforçant ainsi son accompagnement responsable au développement économique du Maroc.

Enfin, sur le plan sociétal, Crédit du Maroc s’est engagé dans une démarche RSE qui s’est illustrée notamment à travers le lancement de la Fondation Crédit du Maroc pour les œuvres sociales et l’obtention du label RSE de la CGEM.

Crédit du Maroc s’engagera sur la période 2020-2022 dans un nouveau projet d’entreprise, dont les orientations sont en droite ligne avec celles de sa maison mère, le groupe Crédit Agricole en France. Ce projet s’articule autour de trois piliers majeurs, à savoir le client, l’humain et le sociétal et s’appuie sur des fondations solides et l’assurance d’un développement durable. Il intègre également pleinement le soutien, en matière d’accès au financement et d’accompagnement, aux entreprises nouvellement créées et aux petites entreprises exportatrices, dans le cadre du programme national intelaka lancé le 3 février dernier, en réponse aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.