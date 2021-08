“Créativité et dialogue des cultures ” , thème du 12ème Forum de la poésie et des arts plastiques de Guercif

La 12ème édition du Forum de la poésie et des arts plastiques de Guercif, organisée sous format numérique, a démarré récemment et doit se poursuivre jusqu'au 21 août, avec pour thème "Créativité et dialogue des cultures".



Cet événement, organisé par l’Association Al-Hamich pour la poésie et l’art plastique, connaît la participation de plus d’une centaine de poètes, intellectuels, artistes et critiques d’art représentant une trentaine de pays à travers le monde.



Dans une allocution à l’occasion de l’ouverture de cette rencontre, le président de l’Association Al-Hamich, Hafid El Mtouni, a indiqué que l'organisation de cette édition sous format numérique répond à la nécessité de poursuivre l’action culturelle malgré les difficultés et restrictions dictées par la pandémie de la Covid-19.



Cette édition traduit la détermination à s’accrocher à l’espoir et à la vie, en vue de mettre en avant les valeurs de l’amour, de la paix et du dialogue, en plus d’offrir un échappatoire à la tristesse et au climat de crise induit par le virus partout dans le monde, a-t-il ajouté.



Le forum est marqué cette année par des hommages notamment au poète libyen Mohamed Ali Donqli, à l’artiste peintre algérien Noureddine Taberha et à l’écrivain et critique tunisien Mohamed El Badaoui, en plus de la participation remarquée de la Palestine, cette édition étant dédiée à la mémoire du poète palestinien feu Azzedin Al-Manasrah.



Le programme de cette édition porte aussi sur des rencontres thématiques, des soirées poétiques et une exposition collective d’art pictural placée sous le signe "Rencontre à la marge".