Création de trois prix régionaux de littérature dédiés à l'enfant

Trois prix régionaux dédiés à l’enfant récompenseront 3 œuvres littéraires écrites en arabe, en amazigh et en français, et seront décernés aux gagnants lors de la prochaine édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse. L’annonce de cette initiative a été faite, mercredi, par les organisateurs de cet événement, lors de la cérémonie de clôture de la 5ème édition du Salon, qui a eu lieu du 8 au 14 novembre.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’arrondissement Ain Chock, Abdelmalek Lakhhili, a précisé que le premier Prix portera le nom d’Ali Skali Housaini (20 mille dhs), le deuxième celui d’Abderrahim Lmoueden (10.000 dhs), alors que le troisième sera baptisé Meriem Amjoune.

Initié sous l’égide de la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication de Casablanca-Settat, la cinquième édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse a accueilli le Liban comme invité d’honneur et a été organisé notamment en partenariat avec le conseil de la préfecture de Casablanca, le théâtre national Mohammed V et la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, avec le soutien de la direction du livre, des bibliothèques et des archives.