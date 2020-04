Création d’une cabine de désinfection 100% locale

La société Prime Tech a développé la cabine de désinfection Safe Tube, une innovation 100% marocaine conçue pour répondre aux conditions d'hygiène nécessaires pour endiguer l'épidémie du coronavirus.

Il s'agit d'une cabine constituée d’un système de brumisation haute pression qui détruit les virus et bactéries grâce à un dispositif qui diffuse des micro-gouttelettes d’eau et de désinfectant à base de produits naturels.

"Le procédé s’enclenche à chaque passage grâce à un détecteur de mouvement intégré dans la machine", indique mercredi un communiqué de Prime Tech, leader de la brumisation haute pression. Le concept peut être décliné en multi-cabines pour permettre un passage plus fluide à l’entrée de tout établissement, supermarché, banque ou hôpital.

Par cette innovation, Prime Tech entend apporter sa pierre à l’édifice sur les questions de mobilité inclusive, sachant que chaque cabine est munie d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

L’entreprise s’engage aussi dans la lutte contre le Covid-19 en versant, pour chaque cabine vendue, la somme de 2.000 DH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie mis en place à l'initiative de SM le Roi Mohamed VI.

Créée en 2014, Prime Tech collabore avec le professeur universitaire et scientifique spécialisé en biologie Adnane Remmal, dont les recherches sur la lutte contre la résistance aux antibiotiques lui ont valu, en 2017, le prix de l’inventeur européen décerné par l’Office européen des brevets.

Adnane Remmal a élaboré, pour la société, la solution désinfectante des cabines Safe Tube à base de produits 100% naturels, notamment pour réduire les risques de contamination de l’épidémie du Covid-19.