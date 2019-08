Création d'un centre d'accueil pour les MRE à Tanger

Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, réuni récemment dans le cadre d'une session ordinaire, a adopté un projet de convention de partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration portant sur la création d'un centre d'accueil pour les Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la stratégie nationale relative aux Marocains du monde et aux affaires de la migration. Il vise à créer un espace d'échange et de communication continue avec les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Ainsi, en vertu de la convention, les deux parties s'engagent à doter ledit centre d'équipements nécessaires et à assurer le suivi et le renforcement des compétences des ressources humaines, ainsi que la gestion et la maintenance périodique du centre.

Un comité de gestion, composé des différents services extérieurs représentant les différents départements et établissements publics, sera créé pour assurer le bon fonctionnement du centre conformément à un programme d'action adopté annuellement.