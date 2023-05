Création à Rabat de la Fédération africaine universitaire des ciné-clubs

La charte portant création de la Fédération africaine universitaire des ciné-clubs (FAUCC) a été signée jeudi à Rabat, en marge de la première édition du Festival "Rabat'Doc Africa".



Basée à Rabat, la fédération se donne pour missions de gérer les ciné-clubs universitaires africains, de former les jeunes dans le cadre de résidences d'écriture et de réalisation de films et de faire ressortir et diffuser la vision des réalisateurs africains.



La charte a été paraphée par le président du Centre Sijilmassa pour les études et les recherches audiovisuelles et directeur du Festival "Rabat'Doc Africa, Azlarab Alaoui, et l'écrivaine, réalisatrice et universitaire sénégalaise Hadja Maimouna Niang, en présence d'un parterre de professeurs universitaires spécialistes de l'audiovisuel et de représentants de fédérations africaines dédiées au secteur audiovisuel.



Outre son président Azlarab Alaoui, la fédération est composée de la vice-présidente Hadja Maimouna Niang (Sénégal), du secrétaire général Jean-Michel Adiko (Côte d'Ivoire), du secrétaire chargé de la coopération Ignace Sangare (Burkina Faso), du secrétaire chargé des projets Dorothee Dognon (Bénin), du trésorier Driss Azdoud (Maroc), du conseiller chargé de la communication Sory Kourouma (Mali), des conseillers chargés de l'organisation Anoumou Amekudji (Togo) et Mariam Ouata Kone (Niger), du conseiller chargé de la logistique Guillit Minguila (Gabon) et du conseiller chargé de la promotion et des médias Sidi Sbai (Mauritanie).



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Azlarab Alaoui a estimé qu'une structure de ce type devait voir le jour il y a longtemps, vu le rôle fondamental qui échoit à l'université dans la promotion et le développement du film documentaire, ajoutant que la fédération oeuvrera à promouvoir ce genre cinématographique dans tout le continent à travers les universités et à créer des ciné-clubs dans les pays africains qui n'en disposent pas encore.



Il s'agit, selon M. Alaoui, d'un projet ambitieux qui aura un impact positif à l'échelle du continent, puisqu'il permettra aux cinéastes africains de façonner eux-mêmes leurs images, loin de toute "folklorisation". La FAUCC s'attachera aussi à promouvoir la recherche scientifique axée sur le domaine de l'audiovisuel ainsi que la formation, a-t-il dit, notant que des étudiants de différents pays de l'Afrique bénéficieront de programmes de formation au Maroc.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la première édition du Festival "Rabat'Doc Africa" est organisée du 25 au 29 avril par le Centre Sijilmassa pour les études et les recherches audiovisuelles et l'Université Mohammed V, dans le cadre des festivités "Rabat, capitale africaine de la culture 2022/2023".



Le festival ambitionne d'enrichir la scène culturelle de la ville lumière, capitale de la culture africaine, et de mettre en place un nouveau rendez-vous pour l'échange africain sur terre marocaine par le biais du cinéma.



Au programme de cette édition placée sous le thème "Le film documentaire africain, un levier pour la créativité et le développement", figurent des projections de documentaires, des espaces d'échanges et d'encadrement, et diverses activités parallèles, organisés selon une approche intégrée alliant la dimension artistique, l'échange intellectuel et le partage d'expériences et de compétences.