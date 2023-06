Créances en souffrance : Une hausse de 5,2% au T1-2023

Les créances en souffrance ont augmenté de 5,2% et leur ratio à l'encours du crédit bancaire a atteint 8,7% au premier trimestre 2023, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Elles se sont accrues de 9,1% pour les entreprises non financières privées et de 0,6% pour les ménages avec des ratios aux encours de 12,2% et 9,7% respectivement, précise BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la deuxième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2023.



Pour les prêts octroyés au secteur non financier par les sociétés financières autres que les banques, leur rythme de progression est revenu de 6,8% à 4,7%, indique la même source.

Cette évolution traduit notamment les décélérations de la croissance des crédits accordés par les sociétés de financement à 3,6%, de ceux distribués par les banques off-shores à 13,1% et des prêts consentis par les associations de microcrédit à 2%.



Les dernières données disponibles relatives au mois d’avril indiquent une croissance annuelle du crédit bancaire de 5,6%, recouvrant une décélération du rythme d’accroissement des prêts accordés au secteur non financier à 5,3% et une accélération de celui des prêts destinés aux sociétés financières à 7,5%.



Concernant les agrégats de placements liquides, ils ont poursuivi leur baisse avec un recul de 15,7%, reflétant l’accentuation des replis des titres des OPCVM obligataires de 19,7% à 28,3%, des Bons du Trésor négociables de 3,5% à 7,8% et des titres des OPCVM actions et diversifiés de 11,3% à 18,4%.