Coupe du Trône. Le MAT et le MCO accèdent aux 8èmes de finale

Le Moghreb de Tétouan et le Mouloudia d’Oujda se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en battant respectivement le Stade Marocain (Botola Pro D2) par 4 à 0 et le KAC Kénitra (amateurs) par 5 t.a.b à 4 (1-1), en matchs comptant pour les 16es de finale disputés mercredi soir.

Les buts du Moghreb de Tétouan ont été inscrits par Mouad Goullouss (2e, 64e), Mohamed Redouani (4e) et Yassine Lamine (72e).



L’autre représentant de la Botola Pro D1, le Mouloudia d’Oujda a pris le meilleur sur le KAC Kénitra par 5 tirs au but à 4 (1-1 temps réglementaire et prolongations).

Le Mouloudia d’Oujda a ouvert le score par le biais d’Amine Souane (28e), avant qu’Omar Diarra n’égalise à la 33e minute.



Le Chabab Fath Casablanca (amateurs) s’est lui aussi adjugé la qualification pour les 8es de finale en battant le Widad de Fès (Botola Pro D2) par 2 buts à 0 au stade Père-Jégo.

Les réalisations du Fath Casablanca ont été l’œuvre de Walid Atik (5e) et Mouad Msik (62e).



Au Grand stade d’Agadir, l’Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) a accédé aux 8es de finale de la Coupe du Trône en prenant le meilleur sur son voisin Adrar Souss (amateurs) par 1 but à 0.