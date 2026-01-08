Said Bakari : Le Maroc est l'une des meilleures équipes du monde

Le Maroc est l'une des meilleures équipes du monde, a affirmé l’international comorien Saïd Bakari, qui a pris part avec les Coelacanthes à la 35e Coupe d’Afrique des Nations qui se tient dans le Royaume.



Dans une déclaration à ESPN Netherlands, le défenseur comorien, convaincu du potentiel de la sélection marocaine, a indiqué que les Lions de l’Atlas figurent parmi les grands favoris du tournoi.

"Ils ont une très bonne équipe, avec beaucoup de joueurs de qualité. Ils ont assurément une chance de remporter le trophée continental", a-t-il assuré.



Evoquant le parcours des Comores, Bakari a reconnu que l’aventure à la CAN marocaine avait été courte mais intense. Eliminés dès la phase de groupes, les Coelacanthes ont quitté la compétition après deux matches nuls face à la Zambie et au Mali (0-0) et une défaite 2-0 contre le Maroc.



"Il nous a manqué un point, c’est dommage", a regretté le joueur de Sparta Rotterdam.

Malgré cette sortie prématurée, Bakari a souligné l’importance de la confrontation face aux Lions de l’Atlas qu’il a qualifié d’"expérience formidable dans un stade magnifique, devant un public nombreux". "C’était un moment exceptionnel", a-t-il insisté.



Bakari a enfin mis en avant les liens étroits entre les deux pays, notant que "le Maroc et les Comores entretiennent des relations très fortes". C’est un véritable privilège de pouvoir disputer un tel match à Rabat", a-t-il conclu.