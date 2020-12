Coup d’ envoi en ligne du 17ème Festival international Cinéma et migrations d’Agadir

Le rideau a été levé, mardi à Agadir, sur la 17ème édition du Festival international “Cinéma et migrations” (FICMA), qui se tient jusqua’au 26 décembre à l’initiative de l’association “Al moubadara Attakafiya”. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation tenue en ligne, en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19, a été marquée notamment par un hommage posthume rendu à l’acteur et réalisateur feu Ahmed Badoujj et des récompenses aux acteurs Majdouline El Idrissi et Boudir. Initiée en partenariat avec le Centre cinématographique Marocain, le conseil de la région Souss Massa et la Wilaya, cette édition représente un défi promotionnel de la culture à travers le 7ème Art qui prône les valeurs de partage et d’échanges. Ainsi dans le cadre de cette manifestation culturelle, deux conférences à distance sont programmées et diffusées sur les pages Facebook et Instagram du festival. Il s’ agit d’une conférence sous le thème “les artistes marocain du monde ont la parole” qui sera organisée mercredi en coordination avec la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi pour ouvrir le débat entre une panoplie de Marocains du Monde, notamment les cinéastes. Ces professionnels du 7è art prendront la parole pour partager leurs aspirations et attentes par rapport à leur mère patrie et aussi de connaître la vision et le plan d’action du gouvernement marocain, dans la perspective de mettre en place une plateforme visant à faciliter et renforcer le contact entre ces citoyens et l’instance gouvernementale compétente. De même, un séminaire sur “la production cinématographique africaine: Enjeux et contraintes” se tiendra jeudi et jettera la lumière sur le vécu du 7è art africain selon l’angle de vision de différentes politiques de promotion du cinéma africain. Le programme de cette édition comporte la projection en compétition de 10 films longs métrages, représentant 15 pays, sélectionnés parmi les longs métrages primés lors des précédentes éditions. Cette sélection sera proposée à un jury composé de cinq éminentes personnalités du monde du cinéma et de la culture, sous la présidence du grand auteur et poète Marocain Tahar Ben jelloun, et en qualité de membres : Meryem Benmbarek : (Réalisatrice BelgoMarocaine), Maimouna N’dyaye (comédienne et réalisatrice Franco-guinéenne), Balufu Bakupa-Kanyinda (Réalisateur, scénariste Congolais) et Abderrazak Benchaabane (professeur, photographe Marocain). Aussi, des films réalisés par les Marocains du monde seront projetés hors compétition dans la rubrique panorama. L’accès à la programmation de ce festival est accessible via le lien https://festivalinternationalcinemaetmigrationsagadir.com/films-en-competition/.