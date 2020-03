Coup d’envoi du Salon régional du livre et de l'édition de Laâyoune

La 11ème édition du Salon régional du livre et de l'édition de Laâyoune-Sakia El Hamra s’est ouverte mercredi à Laâyoune sous le thème: "La culture, un levier essentiel pour le nouveau modèle de développement".

Cette édition baptisée du nom de la juriste hassanie Khnata Bent Bakkar, est marquée par la participation de 32 exposants représentant des maisons d’édition nationales, des départements gouvernementaux et des organismes non gouvernementaux, outre des espaces réservés à des librairies locales, a déclaré à la MAP le directeur régional de la culture Laâyoune-Sakia El Hamra, Lahsen Echarfy. L'organisation de ce salon vise à rapprocher les écrivains du grand public et à encourager la lecture sur les plans local, régional et national, a-t-il relevé, ajoutant que cette manifestation intervient en exécution du programme annuel d'expositions régionales du livre et de l'édition prévues par le ministère de tutelle dans toutes les régions du Royaume.

M. Echarfy a fait savoir que le programme de cet événement comprend la signature d'un ensemble de publications, des séances de lecture poétique, des séminaires intellectuels et scientifiques, des représentations théâtrales, en plus d'activités récréatives éducatives pour les enfants.

Cette manifestation est initiée avec l’appui de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives et en partenariat avec le conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Académie régionale d’éducation et de formation et l’Association des poètes et écrivains hassanis des régions du Sud.