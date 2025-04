Coup d’envoi du Festival international des nomades à M’Hamid El Ghizlane

La 20e édition du Festival international des nomades s’est ouverte, jeudi à M'Hamid El Ghizlane, sous le thème "Une cité sans muraille au cœur du désert".



La cérémonie d’ouverture de cette édition a été marquée par des prestations artistiques hautes en couleur, qui ont embarqué le public dans un voyage culturel au cœur du Sahara, mettant en avant le patrimoine immatériel de la région et sa place de catalyseur de culture et de développement durable.



Outre la performance époustouflante du groupe malien "Imarhan Timbuktu", le public a suivi des tableaux de danses populaires (arts de la Regba, El Gedra et El Chemra...) et des prestations artistiques animées par la troupe "Les pigeons du sable", présentées sous les rythmes du guembri et des sonorités gnaouis.



Le fondateur et directeur du Festival international des nomades, Noureddine Bougrab, a déclaré à la MAP que "ce festival constitue un événement unique qui rassemble des festivaliers du monde entier pour célébrer la richesse de notre culture et notre patrimoine", ajoutant que le programme de cette édition se distingue par sa richesse et sa diversité. Ce festival, a-t-il poursuivi, représente "une incarnation de l’harmonie entre le passé et le présent et un phare d’expression créative reflétant l’esprit vaste et accueillant du Sahara", faisant savoir que cette édition connaît la participation d'invités de marque venus des quatre coins du monde pour admirer la magie du Sahara, sa culture et la générosité de ses habitants.



Cette édition connaît notamment la participation du groupe Nass Al-Ghiwane, surnommé "les Rolling Stones de l’Afrique", qui illuminera la scène en hommage au vingtième anniversaire de ce rendez-vous.



Dimanche, le public aura rendez-vous avec l’artiste marocain résidant en Hongrie, Saïd Tichiti, véritable ambassadeur de la musique amazighe, gnawie et hassanie. Son univers musical, à la croisée des traditions et des sonorités contemporaines, promet un moment d’exception.



L'assistance sera également enchantée par une fusion de musique traditionnelle et moderne avec le duo "Sarah et Ismaïl" qui mariera avec subtilité les mélodies amazighes ancestrales aux tendances musicales actuelles dans un cadre artistique empreint de magie et de communion festive.



Cette édition sera, par ailleurs, marquée par la participation de grands noms de la scène touarègue, dont le célèbre groupe algérien "Kader Tarhanine".



Au programme de ce festival, figurent aussi des expositions dédiées aux métiers traditionnels, aux arts plastiques et aux spécialités gastronomiques locales, outre les danses du désert, les sports ancestraux, ainsi que des démonstrations de savoir-faire reflétant la splendeur et la diversité du Sahara.



Des conférences et des ateliers, axés sur les enjeux du développement durable en milieu désertique, la préservation environnementale et la cybersécurité, sont également prévus. Par ailleurs, la course de dromadaires et le traditionnel hockey des nomades, organisés samedi, viendront ponctuer cette célébration d’un souffle d’authenticité.



L’un des temps forts de cette manifestation sera la Caravane Drâa Numérique, initiée par l’association Moroccan Internet Society (MISOC), visant à favoriser l’inclusion numérique des populations nomades et rurales, à travers des ateliers autour de l’intelligence artificielle, de l’identité numérique, de la cybersécurité et de l’entrepreneuriat, illustrant ainsi l’alliance entre héritage ancestral et innovation technologique.



Ce grand rendez-vous culturel est organisé en partenariat avec la province de Zagora, le Conseil provincial de Zagora, l’Office national marocain du tourisme, la Direction régionale de la culture à Drâa-Tafilalet et plusieurs autres partenaires.