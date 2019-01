Coup d'envoi du Festival de la poésie arabe de Sharjah avec la participation du Maroc

Le coup d’envoi de la 17è édition du Festival de la poésie arabe de Sharjah a été donné, dimanche aux Emirats arabes unis, avec la participation d’un parterre de ministres arabes en charge de la Culture, dont le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj. Cette manifestation culturelle, ouverte par Sheikh Sultan bin Mohamed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Sharjah, connaît la participation de 42 poètes représentant plusieurs pays arabes. La cérémonie d’ouverture, organisée par la Maison de la Poésie de Sharjah, a été marquée par un hommage aux poètes émirati Saif El Mari et égyptien Mohamed Chahaoui, qui se sont vu décerner le prix de Sharjah de la poésie arabe.

Selon les organisateurs, "ce prix a été attribué à Saif El Mari et à Mohamed Chahaoui en reconnaissance de leur grande contribution à l'enrichissement de la scène culturelle arabe, et de l’impact de leur créativité poétique sur la scène littéraire et intellectuelle".

Lors de la première journée de ce festival, qui se poursuivra jusqu’au 18 courant, le département de la culture de Sharjah a procédé au lancement du premier numéro du magazine "Al-Hira de Sharjah", un nouveau magazine trimestriel qui s'intéresse à la poésie et à la littérature arabes.