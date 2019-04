Coup d’envoi du 8ème Festival de l'humour à Fès

La 8ème édition du Festival de l'humour de Fès s’est ouverte mercredi soir à Fès, avec la participation d’une pléiade d'humoristes. Initié par l'Association "des humoristes unis pour la culture et les arts" sous le thème "Fès sourit", le festival vise à mettre en valeur les productions des jeunes humoristes et à renforcer leurs talents artistiques.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’association, Mohamed Alami, a souligné que cette manifestation artistique est devenue un rendez-vous annuel, très attendu par les habitants de la capitale spirituelle.

Mettant l’accent sur le succès des éditions précédentes du Festival de l’humour, il a noté que l’édition de cette année comprend une programmation riche et diversifiée pour tous les goûts, jeunes et moins jeunes.

La séance d’ouverture a été marquée aussi par la présentation de la pièce théâtrale "Lambrouk" de la compagnie ''Stylecom''. Réalisée par Anas El Akel et mise en scène par Amine Nassour, la pièce traite du phénomène de l’immigration. Elle est campée par les artistes Abdellah Didane, Latefa Ahrar, Noujoum Azzohra, Farid Regragui, Hajar Charqui et Wassila Sobhi.

Initié en partenariat avec le ministère de la Culture et le théâtre Mohammed V, le festival prévoit la présentation de nombreuses œuvres théâtrales et des shows humoristiques. Le programme de cette manifestation, organisée en collaboration avec le conseil de la région Fès-Meknès et la commune de Fès, comprend aussi la signature de nouvelles publications traitant de l’humour, des activités culturelles et artistiques dont des ateliers de formation au profit des jeunes.

Rappelons enfin que le Festival de l'humour dédié à la découverte de jeunes talents, se déroule dans plusieurs espaces de la ville dont le complexe culturel Houria et la maison de la culture.