Coup d'envoi des travaux de réalisation du projet des L1 et L2 du Busway à Casablanca

La Société de développement local (SDL), Casa Transport SA, maître d'ouvrage du projet de Busway de Casablanca a annoncé, mercredi, le premier coup de pioche, au boulevard Yaacoub El Mansour, du projet de ligne Busway 2 qui lie le boulevard Ghandi au quartier Errahma. Dès la semaine prochaine, une deuxième section de travaux sera ouverte au boulevard Oum Rabie suivie d'un troisième tronçon de chantier au niveau du cimentière Errahma, indique Casa Transport dans un communiqué. Les travaux effectifs de la ligne Busway 1 qui relie le quartier Lissasfa au quartier Salmiya en passant par le boulevard Al Qods, seront également lancés durant la semaine du 21 décembre 2020 au niveau du tronçon entre boulevard Oulad Haddou et boulevard Taza, et entre l'avenue Kadiri et boulevard de la Mecque, ajoute le communiqué. Cette dernière section comporte, en plus des travaux d'infrastructure, des travaux majeurs d'élargissement du pont de franchissement de la route nationale n°11 sur une longueur d'environ 40 mètres, précise la même source. A ce niveau, la plateforme Busway sera aménagée en insertion axiale et il sera maintenu 2 x 2 voies à la circulation de part et d’autre de la plateforme. Il est à souligner que la future plateforme de Busway sera en insertion axiale sur 80% des itinéraires des deux lignes. En général, les travaux actuels consistent en les terrassements de la future plateforme et de la mise à niveau des trottoirs (façade à façade), et se dérouleront sur chaque tronçon entre 6 à 8 mois. Ce planning est motivé par des considérations de gestion efficiente de la circulation durant les travaux, ainsi que par des considérations d’optimisation dans le calendrier de réalisation. Lestravaux seront menés par lessociétés marocaines SGTM et GTR, fait savoir Casa Transport qui réitère ses engagements aux citoyens de maintenir les chantiers propres à travers la gestion régulière des déchets et déblais de chantier, de garantir l'accessibilité durant la période de chantier aux commerces, lieux de travail et habitations. La SDL s'engage aussi à garantir l'accessibilité des piétons par l'aménagement de passerelles et de passages piétons provisoires, à maintenir une circulation fluide dans la mesure du possible et à proposer le cas échéant et en parfaite concertation avec les autorités compétentes concernées, des déviations, de limiter les pollutions de chantier et les nuisances causées aux riverains et aux usagers de la route, ainsi qu'à préserver la santé et la sécurité des usagers de la route par une signalisation routière et lumineuse et un balisage adapté des zones de chantier. Un numéro économique de service citoyen 0801 00 92 92 est spécialement mis à la disposition de toutes et tous, pour l'écoute des citoyens et l'information sur les projets et la gestion des besoins des riverains. Les projets de deux lignes de bus rapide en site propre s'intègrent dans l'offre de transports en commun en site propre programmée dans le cadre du Plan de développement du grand Casablanca. Ils participent au même titre que le mode tramway, dont les lignes T3 et T4 sont en cours de réalisation, au grand projet urbain qui remet à neuf l'ensemble des voiries et des espaces publics traversés. La ligne Busway 1 connectera le quartier Salmia à Lissasfa en desservant les boulevards Al Laymoun, Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane. Elle comptera 20 stations voyageur le long de 12,5 km d'itinéraire et offrira 2 points de correspondance avec les lignes de Casatramway T1, station Lissasfa et T3 en cours de construction. La ligne Busway 2 s'étend, quant à elle, sur une longueur d'environ 10 km, comportant 19 stations voyageur. Elle reliera le quartier Errahma au Rond-point Oulmès situé au boulevard Ghandi à travers la Route provinciale 3014 et les boulevards Moulay Touhami et Yacoub El Mansour. Cette ligne sera dotée d'un point de correspondance avec la ligne tramway T2, station Place financière. L'investissement conventionnel du projet est arrêté à 1,875 milliard de dirhams. La fin des travaux est programmée pour mi-2022.