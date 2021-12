Coup d'envoi des Journées culturelles de la région de Fès-Meknès

Les journées culturelles de la région de Fès-Meknès, initiées par la direction régionale de la culture, ont démarré, mercredi en mode virtuel, sous le thème "Fès: culture, art et créativité".



L'ouverture de ces journées, qui se poursuivront jusqu'au 26 décembre courant, a été marquée par des lectures poétiques données par les poètes Abderrahim Tikchmita, Noureddine Soufiani, Rachid Hjira et Noureddine Abbas.



Cette activité diffusée via les réseaux sociaux a été organisée en collaboration avec l'Association des "Pionniers de la lecture et de la culture" . Dans une déclaration à la MAP, Nadia Berchid, cheffe du service culture au sein de la direction régionale, a indiqué que le programme de ces journées culturelles comprend diverses activités, notamment des séminaires scientifiques, des soirées poétiques, des rencontres culturelles et des représentations théâtrales et artistiques.



Cette initiative ambitionne de contribuer à la dynamisation de la scène culturelle et artistique en cette fin d'année et ce, dans le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, a-t-elle souligné, ajoutant que l'accent sera mis sur la diversité du patrimoine immatériel de la région de Fès-Meknès.



Ces activités seront organisées, en collaboration avec plusieurs associations de la société civile locale, dans différents espaces de la ville dont le centre culturel El Massira, la salle de conférence de la direction régionale de la culture et la bibliothèque de Fès ainsi que le centre culturel 2 octobre d'Outat El Haj (province de Boulemane).



Plusieurs thèmes ont été retenus pour les rencontres programmées lors de ces journées culturelles dont "Le rôle des sciences sociales et humaines à la lumière de la crise actuelle", "L'impact du cinéma et de l'art théâtral sur la lutte contre l'extrémisme", "La scène culturelle à Fès d'hier". Ces rencontres seront animées par des critiques, des intellectuels et des universitaires.



Le public sera, par ailleurs, au rendez-vous avec les pièces théâtrales "Chatarra: trois femmes... trois histoires", de son metteur en scène Amine Nassour ainsi qu'avec un spectacle artistique amazigh initié en partenariat avec l'Association "Assorif", lequel sera présenté par les lauréats du concours national de la poésie amazighe "Tifart".