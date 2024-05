Coup d'envoi des 2èmes "Journées Saddiki" sous le thème "Jeunesse et théâtre"

Célébration



Une copie numérique d'un important manuscrit scientifique du savant marocain Ali Ben Mohamed Ben Abi Al Qassim Ben Ibrahim Al Dadassi, l'un des plus éminents astronomes du 17ème siècle, a été présentée dans le cadre d'une immersion dans les documents et manuscrits marocains, publiés sur la bibliothèque numérique du Qatar.



"Ce voyage dans le temps et à travers l'histoire, la culture et le patrimoine du Maroc, organisé en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Qatar, s'inscrit dans le cadre de l'année culturelle "Qatar-Maroc 2024"", indique un communiqué des musées du Qatar, notant que cette initiative, organisée par le Groupe des années culturelles a permis au public de découvrir l'héritage de l’astronome marocain Ali Ben Mohamed Al Dadassi, originaire de la ville de Dadès, dans les montagnes de l'Atlas au Maroc.



Selon la secrétaire générale du Comité national des années culturelles, Sara Al Mohannadi, le partenariat avec la Bibliothèque nationale du Qatar fait partie intégrante des programmes de l'initiative des années culturelles, ajoutant qu'"un travail soutenu a été accompli pour étoffer le paysage culturel en collaboration avec le Royaume du Maroc en tant que pays partenaire de cette édition".



Elle a, dans ce sens, mis l'accent sur la volonté des années culturelles de diversifier la coopération avec la Bibliothèque nationale du Qatar pour développer des activités culturelles qui ciblent différents groupes d'âge et promouvoir les dernières tendances technologiques dans le domaine de la bibliothéconomie qui visent à promouvoir l'échange culturel entre l'État du Qatar et le Royaume du Maroc, conformément aux objectifs stratégiques fixés pour l'initiative.



Lancée en octobre 2014 par la Bibliothèque nationale du Qatar dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire et la British Library, la Bibliothèque numérique du Qatar compte les plus grandes archives numériques au monde sur l'histoire et le patrimoine de la région du Golfe.