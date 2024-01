Coup d'envoi de la 2ème édition du Projet national de lecture

La 2e édition du Projet national de lecture a été lancée, jeudi à Rabat, à l'initiative de la Faculté des sciences de l’éducation (FSE) de Rabat, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation de la recherche scientifique aux Emirats Arabes Unis.



Placé sous le thème "Pour une société de lecteurs", ce projet a pour objectif de favoriser l’importance de la lecture auprès des nouvelles générations, ainsi que de soutenir les valeurs humaines et de citoyenneté à travers un projet culturel compétitif et durable.



En vue de renforcer et soutenir la pratique de la lecture au Maroc, "la FSE de Rabat s'est engagée dans ce projet efficient", a indiqué, à cette occasion, le doyen de la Faculté, Abdellatif Kidai, mettant en évidence le faible taux de lecture au sein de la société marocaine, notamment en milieu universitaire. A cet effet, il a assuré que les universités vont davantage s'impliquer dans ce projet pilote, afin d’encourager et promouvoir la lecture.



Pour sa part, le directeur des recherches et de développement à la Fondation de la recherche scientifique aux Emirats Arabes Unis, Abdulqodus Qawam, a affirmé que la tenue de cette édition intervient suite aux visites effectuées à des universités marocaines, estimant que le projet mise à contribuer au renforcement de la coopération avec les partenaires marocains dans différents domaines, notamment en matière de recherche académique et de développement.



Ce projet entend susciter une prise de conscience à l'importance de la lecture au sein de la société marocaine et permettre aux nouvelles générations de se familiariser avec la lecture créative, critique et productrice de la connaissance.



Dans une présentation des objectifs de ce projet, le coordinateur général du projet et inspecteur général au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Fouad Chafiki, a fait observer que cette initiative s'aligne avec la Vision stratégique de la réforme 2015-2030 du système éducatif.



La première étape du concours consiste à s'inscrire sur le portail officiel du Projet national de lecture, a-t-il expliqué, précisant que les candidats seront amenés par la suite à lire trente livres portant sur divers domaines, dans les langues arabe ou amazighe.



Ce projet, dont les compétitions se déroulent dans les langues arabe et amazighe, s'articule en quatre concours, à savoir "l'Etudiant instruit" pour les élèves des écoles, tous cycles et niveaux confondus, "Le lecteur Diamond" pour les étudiants de l'université, "L'enseignant instruit" pour les enseignants, et "L'établissement des Lumières" consacré aux établissements sociétaux.



La Fondation de la recherche scientifique est une institution éducative, culturelle et sociétale qui s'investit dans le développement des nouvelles générations à travers divers programmes éducatifs, riches et innovants, basés sur les capacités scientifiques et les expériences internationales acquises depuis 1998.