Le coup d’envoi de la 11ème édition des Journées cinématographiques des Doukkala, organisées à l’occasion de la Marche Verte sous le thème "Cinéma et théâtre", a été donné jeudi soir au complexe cinématographique "Ciné Atlas" en présence d'une pléiade de cinéastes, de comédiens et d'autres spécialistes du 7e art, ainsi que d'un grand public cinéphile.



L’ouverture de cette manifestation cinématographique a été marquée par la projection du film "Samira fi Addayaa" (les Jardins de Samira), du producteur Latif Lahlou, avec comme vedettes, Mohammed Khouyi, auquel cette édition a été dédiée, ainsi que Sana Mouziane et Malek Akhmis.



Dans une déclaration à la MAP, Mohammed Khouyi, qui avait fait son entrée sur scène montant un étalon blanc et habillé en cavalier, s’est dit “fier et ému” de l’accueil particulier qu’El Jadida lui a réservé.



“Ce genre de manifestation ne peut que valoriser notre patrimoine cinématographique et dramatique”, a-t-il dit, ajoutant que de telles initiatives contribuent à la promotion de la culture cinématographique au Maroc à travers la production, la projection et l'échange d'expériences. “Ces journées seront aussi l’opportunité idoine pour le public cinéphile de découvrir des films qui reflètent des expériences culturelles, et créer des liens de communication culturelle, artistique et humaine”, a noté le comédien.



S’agissant du programme de cette édition 2022 des Journées cinématographiques des Doukkala, le directeur du festival, Khalid Khodari, a indiqué à la MAP que le menu de cette année prévoit des films tirés de certaines pièces de théâtre marocaines, telles que "Hallak Derb Fokara" de Youssef Fadel, “Sidi Yassine en route” de Tayab Seddiki, “Noces de sang” de Garcia Lorca.



Les journées incluent aussi des films, comme “Les Mécréants” du cinéaste marocain Mohsine Basri, lauréat du prestigieux prix Naguib Mahfouz du Festival international du film du Caire, et le film "A Mile in My Shoes" de Said Khallaf.



Outre la star populaire Mohammed Khouyi, la 11ème édition n’a pas oublié certains soldats de l’ombre (littéralement) du cinéma local, notamment Hajja Fatima Lhayej (Mi Fatima) et Jalloul Al Sidrani, deux des plus anciens ouvreurs au cinéma Rif d’El Jadida. "Ouvreuse de cinéma est un métier magique", révèle Mi Fatima fière, les yeux qui pétillent. “J’ai exercé ce métier avec beaucoup de cœur et pendant des dizaines d’années à El Jadida. Gare à l'erreur au moment du placement qui se faisait pour les retardataires, une lampe de torche à la main !”



Pour le reste du programme, cette 11ème édition sera également ponctuée par une conférence sous le thème "Cinéma et théâtre" animée par des auteurs, metteurs en scène et spécialistes du théâtre, tels que Abdelmajid Fennich, Abdelmajid Saad Allah, et le critique d’art, Mostapha Aabid.



A rappeler aussi que sur la liste des honorés figurent aussi des hommes de culture, d’art et de média. Il s’agit de l’écrivain, journaliste, poète et traducteur Said Ahed, de l’écrivain, poète et traducteur Fakihi Raoui Assahraoui, du directeur provincial du ministère de la Culture, Abderrahmane Aris, des frères Tarda, feu Mohammad Ramzy et Abdelkrim, deux vétérans du théâtre jdidi, entre autres.