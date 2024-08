Coup d’envoi à Tendrara de la 5ème édition du Festival des nomades

La ville de Tendrara dans la province de Figuig vibre au rythme de la cinquième édition du Festival des nomades dont le coup d’envoi a été donné, mardi soir, sous le thème ’’Beni Guil: l’Homme, la Terre et l’Histoire”.



Organisé jusqu’au 10 août courant par l’Association Al Karama pour le développement social avec d’autres partenaires, cet événement vise à célébrer la culture et les traditions de la communauté nomade de Beni Guil.



Ce festival offre, selon les organisateurs, une opportunité unique de découvrir le patrimoine culturel, social et historique de cette région à travers une variété d’activités éducatives, sportives et culturelles, y compris des spectacles folkloriques, des démonstrations de tbourida, des expositions de produits locaux, des conférences, des ateliers pour enfants et des soirées musicales.



Des groupes et des troupes de diverses régions du Maroc participent à cet événement, en en faisant une plateforme d’échange culturel et de partage d’expériences.



Ce festival qui joue un rôle important dans le soutien au développement local et au tourisme culturel de la région, estiment les promoteurs de cet événement, s’inscrit dans le cadre de la continuité des efforts déployés par les différents acteurs pour mettre à profit les potentialités locales en vue de créer des richesses et promouvoir le développement durable.



La cérémonie d’ouverture a été marquée notamment par un spectacle impressionnant de fantasia qui a vu la participation de plusieurs sorbas qui ont ébloui le public et un spectacle de musique folklorique, en sus du vibrant hommage rendu à des personnalités en reconnaissance de leurs efforts dans les domaines de l’art équestre, du sport et de l’éducation.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association Al Karama pour le développement social, Abdelmajid El Gasmi, a fait remarquer que ce festival qui est à sa cinquième édition et qui gagne en notoriété chaque année est organisé dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône.



Le festival, a-t-il dit, met en avant l’importance de la préservation des traditions et des savoir-faire ancestraux, tout en encourageant les jeunes générations à s’engager dans la valorisation et la perpétuation de leur héritage culturel.



Il constitue ainsi un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la richesse de la culture et du patrimoine des nomades du Maroc, a encore ajouté M. El Gasmi, professeur à l’Université Hassan II de Casablanca.



Selon lui, cet événement se veut aussi une occasion pour mettre en exergue l’histoire et le riche patrimoine culturel immatériel de cette région du Royaume et pour débattre, à travers des conférences animées par des universitaires, des experts et des acteurs associatifs, de l’élaboration d’une stratégie intégrée qui sera soumise aux autorités locales dans la perspective de conforter l’élan de développement qu’elle connaît.