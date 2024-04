Coup d’envoi à Marrakech de la 1ère édition des spectacles “Contes sans frontières”

Les activités de la première édition des spectacles "Contes sans frontières" ont débuté, samedi à Marrakech, avec la participation de plusieurs artistes conteurs du Maroc, de Palestine et de Tunisie.



Initiée par l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de l'événement "Marrakech, Capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024“, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, et organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et le Conseil communal de Marrakech.



Cet événement culturel, placé sous le thème "Epopées arabes", a pour objectif de mettre en valeur l'art de la narration arabe dans sa diversité, tout en invitant le public à découvrir le patrimoine populaire des pays arabes, reflété dans chaque conte présenté.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, Zouhair Khaznaoui, a souligné que cette édition fait partie d'une série de sept événements prévus tout au long de l'année en cours, en parallèle avec la célébration de "Marrakech, Capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024".

Il a précisé que cette première édition est le fruit de trois jours d'activités menées dans les écoles publiques et les universités autour du thème de la narration.



M. Khaznaoui a en outre souligné que les sept spectacles prévus lors de cette série d'événements offriront l'opportunité de créer des projets artistiques majeurs qui seront célébrés lors du Festival international du conte de Marrakech, organisé tous les deux ans.



Le choix du thème "Les Epopées Arabes" pour cet événement procède d'une collaboration avec plus de 200 artistes conteurs originaires de divers pays, a-t-il expliqué, notant que "le conte est un instrument d'unification des individus et des cultures, permettant d'explorer, à travers chaque thème, les liens historiques, culturels et narratifs entre diverses régions du monde et le Maroc".



De son côté, Sally Chalabi, conteuse palestinienne, s’est dite heureuse de prendre part à cet événement qui rassemble des conteurs du Maroc et du Moyen-Orient, ajoutant que cette occasion lui offre l’opportunité de partager avec le public marocain des contes du Levant, permettant ainsi de mettant en lumière les caractéristiques uniques de cette région arabe.



Par ailleurs, elle a fait savoir que sa participation porte sur la présentation d'une histoire palestinienne intitulée "La Fille du Sultan", traditionnellement racontée aux femmes avant le mariage, mettant en évidence le rôle de la femme dans le succès ou l'échec de son partenaire de vie.