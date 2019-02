Coup d'envoi à Casablanca de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a donné, jeudi à Casablanca, le coup d'envoi de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2019) de Casablanca, en présence d'une pléiade d'éminentes personnalités du monde politique, diplomatique et culturel.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se tient du 7 au 17 février, connaît la participation de plus de 700 exposants représentant 40 pays, avec l'Espagne comme invitée d'honneur.

Dans une déclaration à la presse, M. El Othmani a souligné que le Salon du livre qui gagne en notoriété d'année en année, attire des maisons d'éditions et des exposants du monde entier et se distingue par la qualité des produits culturels exposés. Le choix de l'Espagne comme invitée d'honneur témoigne de l'ouverture du Maroc sur les cultures les plus répandues au monde, a-t-il relevé, notant que cette édition permettra de promouvoir l'échange culturel avec les pays hispanophones, en consacrant un pavillon à l'Amérique Latine. Cette manifestation culturelle permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à la production culturelle nationale et de renforcer sa compétitivité sur le plan international, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a indiqué que le SIEL est devenu un rendez-vous incontournable de l'agenda culturel, eu égard à la qualité des livres exposés et constitue une plateforme inédite du dialogue libre. Plus de 700 exposants venant de 42 pays prennent part à cette édition, a-t-il précisé, notant que le choix de l'Espagne en tant que pays invité d'honneur illustre la solidité des relations historiques distinguées unissant le Maroc et l'Espagne.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez Hochleitner, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, son immense joie de la participation de son pays à cet important évènement culturel, notant que le pavillon espagnol, étalé sur une superficie de 300 m², expose quelque 700 ouvrages et organisera plus de 40 activités. Ce Salon est une occasion idoine pour mettre en exergue les liens particuliers liant le Maroc et l'Espagne et une invitation au public marocain à s'ouvrir davantage sur la langue et la culture espagnoles, a-t-il dit.

Initiée par le ministère de la Culture et de la Communication (département de la culture), cette édition est marquée par la participation de 350 écrivains, poètes, chercheurs, économistes et politiciens des quatre coins du monde, qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.

Le point sera mis sur le champ culturel marocain avec ses différentes expressions linguistiques, arabe, amazighe et hassanie et la richesse de son patrimoine culturel, sa littérature et ses sciences humaines. La lumière sera également jetée sur les expériences innovantes et critiques qui ont vu le jour en 2018-2019 aux niveaux marocain et arabe.